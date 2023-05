Saint-Denis : un mois de visibilités pour célébrer la diversité

Ce mercredi 17 mai 2023 a lieu la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, et c’est aussi le début du mois des visibilités avec les associations requeer et OriZon Réunion. "À cette occasion, ces associations en partenariat avec la Ville organisent la 3ème édition de la marche des visibilités, le temps fort de ce mois si important" note la maire de Saint-Denis dans le post que nous publions ci-dessous

Pour rappel, la La marche des visibilités a lieu ce dimanche 21 mai à partir de 13h au départ du Jardin de l’État.

