"The Climate Show" : un spectacle immersif au cœur de l'urgence climatique

À compter de ce mercredi 6 novembre et jusqu'au vendredi 8 novembre 2024, la ville de Saint-Denis annonce le passage par La Réunion de "The Climate Show" organisé par l’Union européenne et la Commission de l’océan Indien. Cet évènement sera un moment de rencontre avec des questions, des séquences vidéo et des interactions où le public est invité à penser aux impacts du changement climatique et sur les solutions envisageables (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une expérience vidéo interactive de près de 50 minutes suivie d'un ‘Post Show’ de 50 minutes sur la coopération entre la COI et l'UE.

Plusieurs sessions sont organisées à 10 heures, 13 heures et 18 heures à la Nordev de Saint-Denis dans le Hall C.

Guidé par une intelligence artificielle nommée GaIA, ce spectacle se déroule avec la participation d’un membre du public, choisi au hasard, invité à prendre place sur une plateforme futuriste semblable à un vaisseau spatial.

Ensemble, GaIA et le participant improvisent un dialogue interactif, nourri par les données et perspectives de scientifiques dont François Gemenne, expert du GIEC, et Cyril Dion, réalisateur du film Demain.

Grâce à des boîtiers de vote électronique distribués dans la salle, le public est aussi directement impliqué.

"Centré sur l'urgence climatique, cet événement a pour objectif d'impliquer les jeunes activement dans la sensibilisation et la résilience climatique", indique la mairie de Saint-Denis.

- Un après spectacle consacré à la gestion des risques -

À la suite de l’expérience immersive du Climate Show, l’Union européenne et la Commission de l’océan Indien présenteront un événement post-spectacle, axé sur les thèmes majeurs de la coopération UE-COI.

Cette session mettra l’accent sur la gestion des risques de catastrophe et le partage de connaissances en matière de développement durable, "soutenant une coopération régionale qui fait de La Réunion un pôle d’expertise dans des domaines clés tels que la sécurité alimentaire, l’agroécologie et la préservation de la biodiversité", précise l'organisation.

Exposée à pas moins de sept risques climatiques et naturels – incluant les cyclones, les pluies torrentielles et inondations, les glissements de terrain, les incendies de forêt, l’érosion côtière, la montée des eaux, ainsi que l’activité volcanique – La Réunion subit une pression accrue sur ses écosystèmes, ses infrastructures et la sécurité de sa population.

