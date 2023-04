Saint-Denis : trois projets du budget participatif 2021 inaugurés

Ce jeudi 20 avril 2023, et après plusieurs mois de travaux trois projets validés par le budget participatif 2021 de la commune de Saint-Denis sont sortis de terre dans le quartier de La Source. L'objectif, "développer et étendre la démocratie participative sur son territoire et imaginer et co-construire ensemble le Saint-Denis de demain". (Photos : sly/www.imazpress.com)

Dans le quartier de La Source, la maire, Ericka Bareigts, en compagnie d'élus de la ville, a inauguré trois des 23 projets du budget participatif 2021.

Ericka Bareigts a profité de cette inauguration pour discuter avec des écoliers : "Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de proposition de jardin : tout à l'heure on faisait le test avec les enfants et ils étaient très minoritaires à en avoir un chez eux." Regardez.

"Nous pensons qu'il faut qu'ils aient un contact avec la terre. Quand on parle aux enfants, on voit leur attention, ils aiment et on envie de le faire. C'est un projet intergénérationnal. Un jardin collectif c'est un an et demi de travail", dit Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis. Regardez.

"Zardin partagé péi", "Oasis ressource" et "les jardins partagés de la Source" sont ainsi les premiers projets citoyens devenus réalité. Regardez.

- 1,5 million d'euros par année -

Chaque année, c'est une enveloppe de 1,5 million d'euros que la ville de Saint-Denis consacre pour les projets du budget participatif.

Pour l'année 2022, 28 projets ont été retenus. Ils ont été sélectionnés par le conseil municipal parmi les 143 projets déposés et les 37 soumis au vote des Dionysien.ne.s.

Ces 28 projets seront réalisés au cours de la période 2023-2024. Ils viendront ainsi s’ajouter aux 23 projets de la première édition.

