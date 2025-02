Saint-Leu : l'open de France de surf 2025 reste pour l'heure maintenu

La ligue Réunionnaise de surf (LRS) et la fédération française de surf (FFS), avec le soutien de la Région Réunion, annoncent que l’open de France de surf 2025 se tiendra du samedi 1er mars au dimanche 9 mars 2025 sur le spot de Saint-Leu. Cette compétition nationale de shortboard, longboard et bodyboard, confirme l’ancrage de La Réunion sur le Banque populaire surf tour, circuit de haut niveau français, et représente une avancée majeure pour le surf réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Grâce à une collaboration entre les vigies requins renforcées de la LRS et la water patrol du leu tropical surf team, avec l’appui de la FFSurf, du centre sécurité requin, de la DMSOl et de la ville de Saint-Leu, une sécurisation inédite sera mise en place.

Ce dispositif permettra d’assurer la compétition sans l’obligation du port d’un dispositif de répulsion électrique individuel (DREi), ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement du surf à La Réunion.

Fort du succès de 2024, la Ligue Réunionnaise a souhaité augmenter son offre avec la catégorie Espoirs (minimes, cadets, juniors, filles et garçons).

- Le lieu suspendu aux conditions météorologiques -

En fonction des conditions météo, les spots de Trois-Bassins et de Saint-Paul restent des options de repli pour garantir la tenue de l’événement dans les meilleures conditions possibles.

L'année passée, cette étape de l'Open de France avait rassemblé une centaine de surfeurs sur les différents spots de l’île. Cela faisait vingt-et-un ans qu’il n’y avait pas eu de compétition de niveau national inscrite au calendrier fédéral à la Réunion.

