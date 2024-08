Saint-Paul : plus de 5.000 euros de végétaux dérobés

Ce vendredi 9 août 2024, au travers d'un communiqué, la ville de Saint-Paul a déploré le vol d'arbres, massif, arbuste... plantés par la mairie dans le cadre du projet d'aménagement paysager et touristique de Saint-Gilles-les-Bains. Début juillet, des actes de vandalisme ont été constatés malgré la mise en place de dispositifs de dissuasion pour prévenir les vols de plantes, estimés à environ 5.000 euros. Nous publions ci-dessous le communiqué

Saint-Paul condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui portent préjudice aux habitant·es de la commune. La Municipalité déplore ces actes d’incivilité, car avec ces vols de plantes c’est l’argent des Saint-Paulois qui est volé. Quand on dégrade le bien public, c’est aussi l’argent des citoyens de Saint-Paul qui est gaspillé.

La ville lance donc un appel au civisme et à la prise de conscience de tout un chacun quant au respect des aménagements et des investissements destinés à améliorer le cadre de vie de la population.

La municipalité de Saint-Paul a réalisé un important travail de plantation de plus de 5.000 plantes (plantes en massif, arbustes, arbres moyens et à plus grand développement, palmiers etc.) dans le cadre du projet d’aménagement paysager et touristique de Saint-Gilles-les-Bains.

Près de 400.000 euros ont été investis pour améliorer, embellir le cadre de vie et créer des espaces verts.

Par ailleurs, 12 millions d’euros ont été investis pour redonner de l’attractivité à Saint-Gilles-les-Bains, remplacer deux ouvrages d’art : le pont de la ravine Carosse et le pont de la ravine Saint-Gilles. Près de 200 places de parking ont d’ailleurs été créées et sont maintenant accessibles à l’entrée nord et à l’entrée sud de la station balnéaire.

