Commune de Saint-Paul : La Saline en pleine transformation grâce à plusieurs projets structurants

Ce mardi 10 décembre 2024, la mairie de Saint-Paul a organisé une visite des principaux chantiers en cours et à venir dans le secteur de La Saline. Accompagné de la presse et d’écoliers du quartier, le maire Emmanuel Séraphin a présenté les projets phares qui visent à moderniser et dynamiser cette zone tout en "préservant son patrimoine historique". (Photo : rb/www.imazpress.com)

Parmi les chantiers déjà lancés par la mairie de Saint-Paul, la construction de la nouvelle médiathèque de La Saline figure en bonne place. Ce futur lieu culturel, conçu pour être "moderne et accueillant", est en pleine phase de travaux. Le projet représente un investissement de 3,5 millions d’euros.

Lire aussi - La Saline: la réouverture du centre nautique de Vue Belle est repoussée

La piscine de Vue Belle, également en rénovation, suscite de grandes attentes. Fermée depuis 2018 en raison de malfaçons dès sa construction initiale, l’infrastructure subit une réhabilitation complète. "Cette piscine a connu énormément de fuites, et des problèmes de fondation ont retardé sa réouverture", a expliqué Emmanuel Séraphin.

- Le sport et la mémoire collective mis en avant -

Malgré les aléas judiciaires, la mairie a décidé de relancer le chantier en 2022. Le coût total de ces travaux s’élève également à 3,5 millions d’euros. Enfin, le clocher de l’église de La Saline, symbole patrimonial du quartier, fait actuellement l’objet d’une restauration pour lui redonner son éclat d’antan.

Lire aussi - Les piscines de l'Ouest prennent l'eau

Dans le cadre des aménagements à venir, le futur gymnase tient une place importante. Doté d’un plateau sportif moderne, il ambitionne selon le maire de "devenir un lieu central pour les activités sportives du quartier". Écoutez :

Ce projet représente un investissement de 11 millions d’euros. En parallèle, la mairie réfléchit à une réhabilitation de l’usine sucrière de La Saline, un site emblématique classé pour son importance historique.

- L'usine sucrière pourrait reprendre vie -

Emmanuel Séraphin souhaite en faire un lieu de mémoire, tout en y intégrant des activités culturelles et associatives. "Tout le monde ici a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a travaillé dans cette usine", a-t-il souligné, rappelant l’importance de transmettre cette histoire aux générations futures et aux jeunes écoliers présents lors de cette visite de chantier.

Lire aussi - Saint-Paul : plusieurs projets adoptés pour améliorer la qualité de vie des habitants

Pour redonner vie à cet espace de 12.000 m², la mairie travaille sur un projet national autour des Industries culturelles et créatives (ICC). "Nous collaborons avec la Région, le Territoire de l’ouest et d’autres partenaires pour étudier la faisabilité de ce projet", a précisé le maire.

- Un besoin de financement -

Ces projets traduisent une volonté de "conjuguer modernisation et valorisation du patrimoine", explique Emmanuel Séraphin. Entre équipements culturels, sportifs et historiques, La Saline doit donc se transformer en un "pôle structurant pour Saint-Paul, tout en conservant ses racines et son identité".

Lire aussi - Saint-Paul : Emmanuel Séraphin en visite de terrain sur la Saline

Toutefois, Emmanuel Séraphin a rappelé que des financements supplémentaires seront nécessaires pour achever la réhabilitation complète de l’usine sucrière, dernier grand chantier de ce vaste programme.

Pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com