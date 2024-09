Saint-Paul : ça va "bouger" du côté des gramounes pendant la Semaine Bleue

Ce lundi 30 septembre 2024, la ville de Saint-Paul lance la Semaine Bleue dans les jardins de la mairie. Une semaine dédiée à nos gramounes et à nos séniors. Au programme, du partage, des ateliers, du sport et de la musique. Tout cela sous le thème "Bouger ensemble pour entretenir la flamme" (Photos : www.imazpress.com)

Pour cette 73ème édition, la ville de Saint-Paul a décidé de ne pas cantonner l'événement à un seul endroit mais de s'exporter à travers les quartiers.

Si le lancement a lieu ce lundi dans les jardins de la mairie, ce mercredi, c'est du côté de Savanna qu'auront lieu une journée intergénérationnel. Vendredi, c'est en bord de mer que les séniors pourront se faire chouchouter.

Enfin, pour clôturer la Semaine, c'est sur le front de mer de Saint-Paul qu'aura lieu le traditionnel bal des séniors.

Écoutez le maire de Saint-Paul.

"Notre volonté depuis le début du mandat c'est de mettre en place des activités pour les seniors", lance Roxane Pausé-Damour, élue déléguée aux séniors à Saint-Paul. "C'est à 60 ans que la vie commence", ajoute-t-elle. Écoutez.

- Au programme -

Lundi 30 septembre :

Ouverture officielle au Jardin de la Mairie avec un petit déjeuner d’accueil, des ateliers créatifs, massage, onglerie, coiffure et un village sénior (accès au droit, prévention, santé, conseil).

Mais du sport avec de la balade, de la gym ou encore de la danse.

Avant de terminer par le spectacle de Somin maloya gramounes de Bellemène et le groupe Ban Fanfaroner.

Mercredi 2 octobre : Journée intergénérationnelle à Savanna :

Au programme : animations, activités, jardinage, balade en charrette bœuf, exposition d'objets lontan, initiation au tressage, mémoires d'anciens combattants et rakontaz zistoir.

Vendredi 4 octobre : Pique-nique en bord de mer à l’Hermitage :

Massage taï chi, marche sportive, prévention santé, aquarelle, dessin, sculpture sur bois seront proposés.

Dimanche 6 octobre : Messe et bal de clôture

- Bouger ensemble... pour entretenir la flamme -

Depuis plus de 30 ans, cet événement offre aux habitants l’opportunité de participer à des animations favorisant le lien intergénérationnel, tout en soulignant l’importance du rôle social des aînés au sein de la société.

Saint-Paul, labellisée "ville amie des aînés", s’engage pleinement dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

En cette année olympique, la Semaine Bleue valorisera la mise en mouvement des aînés au sein de la communauté. Trop souvent, l’avancée en âge et la vieillesse sont présentées comme le temps de l’immobilisme et du déclin ; les aînés revendiquent aujourd’hui de s’inscrire dans le mouvement, synonyme de mobilité mais aussi de lien et de participation à la vie sociale.

À travers des initiatives variées telles que l’adaptation des logements, la promotion des mobilités douces et l’organisation d’activités sociales et culturelles, la ville travaille à créer une société plus inclusive et bienveillante pour ses 18.000 seniors de plus de 60 ans, ainsi que pour ses centenaires.

- Les gramounes à l'honneur -

En plus de Saint-Paul, d'autres communes mettent également les gramounes à l'honneur en cette Semaine Bleue. C'est le cas notamment Saint-Pierre, où le CCAS met en place, avec les partenaires, différentes actions sur le territoire communal : marche bleue intergénérationnelle, activités en résidences séniors, élection de miss et mister Sénior et une grande manifestation le 1er octobre sur les jardins de la plage.

Ou encore Le Port qui participe à la nouvelle édition de la Semaine Bleue, l’évènement national destiné à valoriser la place des aînés en créant du lien social, en luttant contre l’isolement et en favorisant des moments de bien-être et de détente. Nous publions ci-dessous le programme.

