Saint-Paul : le festival "Arts de la Marge" poursuit sa 2ème édition

Inclusivité et accessibilité

Jusqu'au 21 septembre, se tient la seconde édition du festival des Arts de la Marge à Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul

Ce festival avec plus de 21 spectacles de danse et de musique participe à deux notions phares : ????‍???? Inclusivité et Accessibilité.

Il met en lumière la puissance du handicap avec des représentations adaptées en Langue des Signes Française (LSF) et une scène ouverte dédiée aux personnes porteuses de handicap.

Parmi les temps forts à ne pas manquer :

- Village festif du 19 au 21 septembre à Léspas Culturel Leconte de Lisle

- Conférence sur l'accessibilité de l'offre culturelle réunionnaise, le 18 septembre.

- Exposition photos et scène ouverte le 21 septembre.

