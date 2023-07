Saint-Pierre : cinquante enfants du quartier de Grand-Bois initiés au karaté

"Oi tsuki" et "Mae geri"… non ce ne sont pas des plats grecs mais plutôt un coup de poing et de pied japonais. Des techniques de karaté traditionnel auxquels une cinquantaine d'enfants de Grand-Bois (Saint-Pierre) a pu être initié (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cinquante enfants du centre de loisirs de Grand-Bois, rien que ça, ont pu découvrir les rouages du karaté traditionnel lors d'un cours d'initiation au dojo du quartier de Saint-Pierre.

"En effet, le dojo est ouvert toute l'année et les élèves d'un jour ont découvert un art martial du temps des samouraïs axé non pas sur la bagarre mais sur l'auto-défense", explique David Goulois, à l'initiative de ce cours.

- Saint-Pierre engagé dans le sport –

Mais pour initier autant de jeunes marmailles, il fallait un espace et du matériel. "Le local et les tatamis sont ceux de la mairie de Saint-Pierre qui a ainsi répondu à un besoin du quartier en termes d'offre sportive", note David Goulois.

David qui est l'instigateur de ce dojo solidaire qui peut accueillir des enfants de 6 à 77 ans et où jeunes et moins jeunes foulent le même tapis.

