Le Port : le Run-Ball croule (déjà) sous les demandes d'inscriptions

Ce ne seront pas 120 mais 210 jeunes qui pourront dribler avec la trentaine de basketteurs professionnels qui évolueront au camp Run-Ball du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023. En effet, devant l'engouement provoqué par cet événement sportif, ligue de basketball réunionnaise (LBBR) a annoncé doubler la capacité d'accueil des marmailles en ouvrant le complexe de l'Oasis au Port. Un succès "inattendu" pour Johan Guillou, président de la LBBR (Photo rb/www.imazpress.com)

"On a comblé un vide, on voit vraiment, à travers l'engoument suscité par le camp Run-Ball, qu'il y avait un manque pour le basket réunionnais, les jeunes licenciés et pour le public". Johan Guillou est satisfait. Après sept années sans événement phare pour le basketball réunionnais, le président de la ligue de basketball de la Réunion (LRBB) a annoncé lundi 17 avril 2023, le retour du Run-Ball du lundi 3 au vendredi 7 juillet.

"On a décidé de quasiment doubler le nombre de jeunes (des U13 et U15) qui participeront au camp Run-Ball en passant de 120 à 210 voir 220 grand maximum. Dès le lendemain de l'annonce, on a reçu plus d'une centaine de demandes d'inscription alors qu'elles n'étaient même pas ouvertes", s'étonne le président de la ligue.

Une surprise d'autant plus innatendue que "on s'attendait à ce que le prix du stage (240 €) freine certains parents. Même si on a mis en place une possibilité de payer en 3 fois", déclare Johan Guillou, en précisant : "On mettra cependant un point d'honneur à ce que chacun des 22 clubs de l'île puissent inscrire au moins un voire plusieurs licenciés. On tient à ce qu'aucun club ne soit laissé sur le banc de touche."

- "Pousser les murs du complexe sportif"

Afin d'accueillir tout ce petit monde, il faudra "pousser les murs du complexe sportif municipal du Port" et ouvrir un second site : la ville du Port a donné son accord pour l'utilisation du complexe de l'Oasis. "Les élèves tourneront par groupe sur les deux sites pour éviter que certains d'entre eux soient lésés" explique la ligue.

Côté logistique, pas de changement pour le transport, mais il faudra être vigilant le midi car "tous les enfants mangeront au complexe municipal donc ça demandera un peu plus d'aller-retours".

Il n'y pas que les marmailles qui s'impatientent : "des entraîneurs de différents clubs se sont aussi portés volontaires pour encadrer bénévolement tous ces jeunes, en plus des encandrants invités, des étudiants en BPJEPS (brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport) et des 24 services civiques dispatchés en ce moment, un peu partout sur l'île" note le président de la LBBR.

Le Run-Ball sera aussi l'occasion pour les futurs entraîneurs de se former pour obtenir le niveau 1 du diplôme de brevet fédéral "qui pourra être fait en une semaine", déclare Johan Guillou.

- Branle-bas de combat -

En attendant, l'événement, c'est l'effervesence au sein de la LRBB. "Les effectifs du secrétariat de la ligue ont été renforcés pour traiter la centaine d'inscription qui arrive : les documents manquants, les allergies, les demandes spéciales, les certificats médicaux... On a des tonnes de documents à vérifier !"

Même s'ils espéraient que "ça plaise", ils ne s'attendaient pas à une réponse si rapide de la part des jeunes. "On pensait qu'entre l'annonce et la confirmation de la liste d'inscrits, on allait avoir un bon mois. Là je pense que dans une dizaine de jour ça sera bouclé."

Les inscriptions sont toujours ouvertes, "jusqu'à la réception du 210 ou 220è dossier."

hg/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com