Région : la délégation réunionnaise unie à la veille d'un sommet économique inédit

Ces 5 et 6 décembre 2024, plus de 500 décideurs économiques de la région océan indien se réunissent pour le CEO Summit qui se tient dans la capitale malgache. La délégation réunionnaise, avec à sa tête la présidente de la Région, marraine de l’événement, est composée d’une soixantaine de membres. Objectifs : présenter les atouts de La Réunion dans le cadre de la coopération économique et aborder des sujets comme l’autosuffisance à l'échelle régionale. (Photo : www.imazpress.com)

Alimentation, développement et tourisme durable, connectivité, économie bleue, énergies renouvelables… Autant de thématiques qui seront abordées ce jeudi lors de la première édition du CEO Summit. Une édition où La Réunion entend faire parler d’elle dans le sillage de la présidente de la Région qui a accepté d’être la marraine de l’événement.

Ce mercredi 4 décembre à 17h (heure de La Réunion) la présidente va ainsi échanger avec l’ensemble de la délégation réunionnaise, à la veille du début de l’événement. Ce jeudi matin, elle lancera le sommet en compagnie du président de la République malgache Andry Rajoelina.

- Une première édition dans l’Océan Indien -

En effet pour la première fois, Madagascar accueille un tel sommet. Placé sous l’égide de l’agence BeCom et en partenariat avec le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), il doit, selon les organisateurs, "positionner l’océan indien comme un pôle stratégique dans le paysage économique mondial".

Pour cela, les décideurs présents vont devoir trouver les moyens de "renforcer les partenariats et d’impulser une croissance durable face aux défis globaux". Pour ce faire, La Réunion sera largement représentée avec les Îles Vanille, le MEDEF, la CCIR, le Club Export, le Grand port maritime de La Réunion ou encore Invest OI.

- Une plateforme pour innover et collaborer -

Selon la Région, les membres de cette délégation réunionnaise, dont de nombreux chefs d’entreprises, se présentent unis derrière la marque "La Réunion", créée en 2024. Ils auront pour principal objectif de forger des alliances stratégiques lors de tables rondes et de sessions de networking.

Parmi les intervenants attendus figurent plusieurs personnalités de renom, comme Flora Mutahi, PDG de Melvin Marsh International, et Richard Arlove, expert en finance. Ils partageront leurs analyses sur les risques économiques actuels et les opportunités pour les entreprises de la région océan indien.

Pour Tantely Rakotomalala, cofondatrice de BECOM, cet événement est une occasion unique : "le CEO Summit est un espace où les idées novatrices se transforment en actions concrètes, favorisant le développement durable et la responsabilité sociale".

- Un enjeu stratégique pour la Région Réunion -

De son côté, Huguette Bello assure être "animée de la profonde conviction que l’océan indien est un lien vital entre nos territoires, un carrefour de cultures, d’histoires et d’échanges mais aussi un espace stratégique, riche en opportunités économiques et en potentiel humain".

Le président du SIM, Tiana Rasamimanana, souligne de son côté que "cet événement est crucial pour développer des solutions collectives et promouvoir la collaboration régionale." Les débats aborderont notamment les meilleures pratiques en matière de financement, de formation des talents, et de diversification des industries.

- Créer des initiatives concrètes pour l’avenir -

Le sommet sera également marqué par la remise des CEO Summit Awards, récompensant les entreprises intégrant des pratiques durables dans leur stratégie. En marge des discussions, des réunions privées permettront aux participants "d’explorer des opportunités d’investissement en toute confidentialité", indiquent les organisateurs.

En amont de l’événement, des rencontres ont été organisées dans d’autres îles de la région, comme à La Réunion et Maurice, pour préparer les collaborations à venir. À noter qu'Huguette Bello a prévu plusieurs temps d'échanges diplomatiques en marge de l'événement.

