Summit 2024 : une résolution adoptée pour renforcer les liens économiques entre pays de la zone

Évènement qui a réuni près de 500 leaders économiques et institutionnels de l’océan Indien à Antananarivo (Madagascar), le CEO Summit 2024 s’est conclu ce samedi 7 décembre 2024 par l’adoption d’une résolution qui vise à renforcer les liens économiques et les échanges entre pays de la zone, dans la perspective d’un codévelopement (Photo : Région Réunion)

À l’invitation des autorités malgaches, la présidente de Région Huguette Bello était la marraine de l’évènement.

Elle a conduit dans la capitale malgache une importante délégation de chefs entreprises et d’acteurs économiques, unis sous la bannière "La Réunion", la nouvelle marque de territoire mise en place par la Région Réunion et qui a pour objectif, notamment, la valorisation des potentiels de l’île à l’international.

Tout au long de ce sommet économique, la Présidente Huguette Bello a exprimé toute la volonté de la Région Réunion de contribuer au développement et à la structuration de l’Indianocéanie.

- Le CEO Summit pour une coopération régionale -

"Le CEO Summit s’est inscrit pleinement dans les objectifs de développement économique et de coopération régionale que nous souhaitons partager avec Madagascar. Cette rencontre fut l’occasion d’aligner nos stratégies, d’approfondir nos partenariats et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration à l’international entre les secteurs privés de nos deux îles", a notamment rappelé la présidente de Région dans un communiqué.

"Ce sommet, par les échanges et les rencontres qu’il a permis, doit maintenant déboucher sur des réalisations concrètes et un partenariat gagnant-gagnant. Il doit être l’occasion d’un nouveau départ de la coopération et de l’intégration régionales", a-t-elle ajouté.

