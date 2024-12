Territoire de l'ouest : steriliz out zanimo pour zéro euro

Depuis le début du mois de décembre 2024, l'association AMI Protection animale – en partenariat avec le Territoire de l'ouest – organise une vaste campagne de stérilisation exclusivement pour les chiens. Une action qui s'adresse aux administrés de la collectivité ne payant pas d'impôts ou se trouvant dans la première tranche. La campagne se terminera début mars 2025 (Photo rb/www.imazpress.com)

"Les foyers éligibles sont ceux habitant dans une des communes du Territoire de l'ouest", explique Maud, trésorière de l'association.

"Ils ne doivent pas payer d'impôt ou être dans la première tranche maximum", explique-t-elle.

La campagne se terminera début mars 2025.

Le Territoire de l'ouest a versé une subvention permettant de financer cette action.

- Une première campagne pour l'association animale -

Cette campagne est la première de l'association.

"Notre objectif est d'aider les foyers les plus modestes à stériliser leurs chiens et les sensibiliser au bien-être animal", indique l'AMI.

Le but étant "de contribuer à la maîtrise de la surpopulation animale sur le territoire".

Maud, trésorière de l'association ajoute "nous espérons que cette campagne apporte un début de réponse à la réduction surpopulation animale, des abandons, et qu'elle puisse sensibiliser la population à l’importance de la stérilisation et ses enjeux".

- L'abandon, un délit puni par la loi -

Pour rappel, le délit d’"abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende", d’après le site du gouvernement.

Lire aussi - Errance animale : un fléau pas (encore) suffisamment pris au sérieux à La Réunion

"Si l’abandon est fait en connaissance de cause et avec des circonstances aggravantes, l’auteur peut encourir jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende".

Pire, si l’abandon de l’animal entraîne sa mort, alors le propriétaire s’expose à une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Des chiens qui, abandonnés, errent dans les rues de l'île, rajoutant encore plus de chiffres au fléau de l'errance animale. En novembre 2023, plus de 73.000 animaux errants ou divagants ont été recensés à la Réunion, selon la préfecture.

Il ne suffit pas d’un panier et d’un saut de croquettes pour que toutou ou minou prenne ses marques. Il faut lui apprendre les règles de vie de la famille et de la société dans laquelle il évolue.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com