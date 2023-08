Saline-les-Bains : un cycliste tué après une collision avec un camion

Ce vendredi 11 août 2023, un accident a eu lieu entre un cycliste et un camion sur la route reliant la Saline à la commune de Trois-Bassins. Rapidement, les pompiers et forces de l'ordre sont intervenus sur place. Malgré l'intervention des secours, le cycliste est décédé. Une enquête a été ouverte. Il s'agit là du troisième cycliste décédé sur nos routes depuis le début de l'année (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de la commune de Saint-Paul a réagi au drame: "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris qu’un terrible accident s’est produit ce matin à la Saline les bains, causant la mort d’un cycliste. Au nom de tous les élus du TCO, j’adresse à la famille mes sincères condoléances et leur apporte tout notre soutien. Toutes mes pensées se tournent vers la victime et sa famille"

- Troisième cycliste mort sur nos routes -

Cet accident rappelle la difficile cohabitation entre cyclistes et voitures sur les routes de La Réunion. D'un côté, il y a les véhicules qui roulent très vite et/ou très près des cyclistes. De l'autre, des cyclistes qui se retrouvent souvent sur les voies voitures.

À La Réunion, "à cette date (lorsque nous écrivions l'article sur le sujet le 27 juin), 24 cyclistes avaient été impliqués dans des accidents corporels de la circulation routière, en zone gendarmerie".

En tout, en 2023, on recense 40 accidents ayant eu pour conséquences deux cycliste décédés et 39 blessés (4 hospitalisés), précisait la Préfecture. Cet accident porte donc à trois le nombre de cyclistes qui ont perdu la vie sur les routes de La Réunion.

