Mayotte, Bayrou à La Réunion, 2025, Manuel Valls et UTOI

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025: • Lundi 30 décembre - Mayotte : François Bayrou et cinq ministres sur un territoire dévasté • Mardi 31 décembre - "Mayotte debout" : après la présentation de son plan pour l’île, François Bayrou attendu à La Réunion • Mercredi 1er janvier - Imaz Press Réunion vous souhaite une belle et heureuse année 2025 • Jeudi 2 janvier - Après Mayotte, Manuel Valls de passage à La Réunion ce jeudi • Vendredi 3 janvier - Hassen Patel : "en trail, les Réunionnais sont capables de faire du très très long" (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 30 décembre - Mayotte : François Bayrou et cinq ministres sur un territoire dévasté

Ce lundi 30 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou est arrivé à Mayotte dévastée par le cyclone Chido. Il est accompagné de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, d'Élisabeth Borne ministre de l'Éducation nationale, de Valérie Létard, ministre du Logement, de Yannick Neuder, ministre à la Santé et de Thani Mohamed Soilihi, ancien sénateur de Mayotte et ministre délégué à la Francophonie et Partenariats internationaux. Le Premier ministre est attendu à La Réunion ce mardi matin à l'issue de sa visite à Mayotte.

Empêcher la reconstruction des bidonvilles, rétablir l’électricité "dans chaque foyer" d’ici fin janvier : François Bayrou a annoncé lundi une batterie de mesures lors de sa visite à Mayotte, deux semaines après le passage du dévastateur cyclone Chido.

Ce mercredi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2025. Un nouveau jour pour une nouvelle année, qui nous l'espérons vous apportera tout ce que vous souhaitez.

Deux jours après le Premier ministre François Bayrou et quatre ministres, deux jours après être resté à Mayotte, dévastée par Chido, le ministre d'État des Outre-mer, Manuel Valls, est à La Réunion en ce jeudi 2 janvier 2025. Un déplacement au cours duquel le pensionnaire d'Oudinot ira à la rencontre des élus locaux et des acteurs économiques.

"Ils ne savaient pas que c’était impossible. Alors, ils l’ont fait ". Il y a du Mark Twain dans Hassen Patel. L’organisateur de l’Ultra Trail des Géants (175 km et 11 000 m D+) et du futur Ultra Terrestre en mai prochain (224 km et 14 000 m D+) était en effet totalement étranger au monde du trail il y a quelques années encore. Avec son équipe, il propose des courses sur des sentiers durs mais inédits, avec un accent particulier mis sur la sécurité des traileurs et la mobilisation de gîteurs sur tout le parcours. Entretien avec un ultra-passionné bienveillant.