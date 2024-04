"Choc des savoirs" : les syndicats appellent à la grève, perturbations à prévoir dans les écoles

"Nous ne trierons pas nos élèves." Ce mardi 2 avril 2024, l'intersyndicale de l'Éducation nationale (Sud Éducation, FSU, CGT, FO, Saiper et Snes-FSU) appellent les enseignants à la grève. L'objectif : protester contre la nouvelle réforme du "choc des savoirs". Une réforme qui prévoit notamment d’instaurer à la rentrée des groupes de niveau en 6e et 5e. Un rassemblement est prévu ce même jour à 10 heures devant le rectorat de La Réunion à Saint-Denis. En raison de cette grève, des perturbations sont à prévoir dans certains établissements de l'Académie (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Les groupes de niveau" voulus par le gouvernement pour la rentrée prochaine sont dans le viseur des syndicats enseignants.

Annoncée en décembre 2023 par Gabriel Attal, la création des groupes de niveau au collège a d’emblée été rejetée par une partie du personnel enseignant.

Cette réforme doit concerner les classes de 6e et de 5e en septembre 2024, puis les classes de 4e et de 3e en septembre 2025.

L’arrêté sur la mise en place de ces groupes, qui concernent les mathématiques et le français, a été publié le 17 mars au Journal officiel.

- "Nous ne trierons pas nos élèves" -



Mobilisés ce mardi 2 avril, les syndicats veulent le retrait du décret et de la note de service et des moyens pour l'école publique.

Les syndicats ont indiqué vouloir "amplifier la mobilisation", dénonçant les groupes de niveau prévus à partir de la rentrée au collège qui, selon eux, vont organiser le "tri des élèves", selon un communiqué commun.

"Il s'agit demander l'abandon du "choc des savoirs" et de vrais moyens pour l'école publique", lance Éric Annonier de Sud Éducation. "Nous ne souhaitons pas organiser le tri social davantage qu'il ne l'est actuellement."

"Nous demandons un choc des moyens", ajoute-t-il.

Pour la représentante de la FSU, Marie-Hélène Dor, "cette affaire de groupe est une assignation à résidence des élèves en difficulté". "Pour l'avoir vu à l'œuvre ça ne fonctionne pas."

"On ne peut pas résorber le problème avec des groupes homogènes. Pour progresser un élève a besoin de se confronter avec d'autres élève", poursuit la syndicaliste.

"Il y a des élèves qui ont des difficultés en raison de plein de choses : accident de la vie, dyslexie… Les handicaps sont multiples."

Elle ajoute : "cette histoire de groupe de niveau est scandaleuse et ça heurte notre conviction que l'école doit faire réussir tout le monde. Nous refusons le tri".

Deux autres points font partie des revendications de l'intersyndicale, "le redoublement et l'entrée au lycée soumis au brevet", indique Marie-Hélène Dor.

"Pour nous, le redoublement entre les mains des enseignants c'est assez démagogique. Faire croire au corps enseignant qu'ils retrouvent un peu d'autorité sur les passages en classe supérieure alors que cela ne sert pas à grand-chose", dit-elle. "Ce qu'il faut c'est prendre le problème à la racine et voir en amont les difficultés scolaires et donner les moyens aux équipes enseignants."

Pour la représentante de la FSU, "on a d'autres problèmes plus urgents". "Notre priorité ça demeure l'augmentation des moyens humains et le classement de l'ensemble des établissements de La Réunion en éducation prioritaire."

Lire aussi - Redoublement, bac… "le choc des savoirs" confronté au "choc salarial" selon les syndicats

Lire aussi - Gabriel Attal veut "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée

- Perturbations à prévoir dans les écoles -

En raison du mouvement de grève générale et nationale prévu ce mardi 2 avril, des perturbations sont à prévoir dans plusieurs établissements scolaires.

À Saint-Benoît

Sur l’ensemble des écoles, le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés uniquement pour les enfants dont les enseignants sont présents.

Nous invitons les parents à s’informer auprès de la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s) ce jour.



Toutefois, un service minimum d’accueil pourra être proposé dans la limite des places disponibles sur les écoles suivantes :

- Primaire André Marimoutou (20 élèves maximum)

- Primaire Alexis de Villeneuve (20 élèves maximum)

- Maternelle Les Hibiscus (20 élèves maximum)

- Primaire Maxime Fontaine (20 élèves maximum)

- Primaire Beaulieu (20 élèves maximum)

- Primaire Raphaël Elie (10 élèves maximum)



Dans les autres écoles, le service minimum ne pourra pas être assuré en cas d’absence de l’enseignant.



Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.

Les accueils périscolaires fonctionnent normalement.

Petit-Île

La commune de Petite-Île informe les parents d’élèves que suite à un mouvement de grève prévu pour le mardi 2 avril 2024, le fonctionnement des établissements scolaires pourrait connaître des difficultés importantes, à la fois au niveau de la tenue des classes, de la surveillance et de la restauration scolaire.

Au regard des éléments qui nous ont été transmis par les services de l’Education Nationale, de nombreux enseignants ont exprimé leur intention d’être grévistes ce jour.

Un service minimum d’accueil sera mis en place dans les écoles concernées, sur le temps scolaire, sous réserve de la présence d’au moins un enseignant ou de la direction de l’école.

Les parents sont donc invités à se tenir informés de la situation et à prendre leurs dispositions.

Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu informe les parents d'élèves que la restauration scolaire et le service minimum d'accueil seront bien assurés le mardi 2 avril 2024 dans les écoles primaires et maternelles de la commune.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com