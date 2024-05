Choléra : 37 cas à Mayotte, le ministre de la Santé va se rendre dans l'île

37 cas de choléra à Mayotte. Voici le nouveau bilan de l'Agence régionale de santé de Mayotte en ce jeudi 2 mai 2024. Face à la hausse constante des cas, le ministre de la Santé Frédéric Valletoux a annoncé ce mercredi se rendre dans l'île voisine les 9 et 10 mai prochain. Selon le ministre, la situation est néanmoins sous contrôle.

Le ministre délégué à la santé a voulu rassurer la population "3.400 personnes ont été vaccinées" notamment à Koungou. Il s’agit globalement de personnel de santé, des forces de l’ordre et de l’entourage des personnes atteintes par la maladie, a-t-il déclaré en direct sur Mayotte La 1ère.

Face à une crainte de pénurie mondiale de vaccin contre le choléra Frédéric Valletoux s'est voulu rassurant. "La France a des réserves de vaccins, des nouveaux vaccins sont arrivés le weekend dernier à Mayotte et encore cette semaine. La campagne vaccinale se poursuit… de cette manière on maitrise cette situation."

- "Il n’y aura pas d’explosion d’épidémie de choléra à Mayotte" -

M. Valletoux a par ailleurs annoncé l’arrivée de 18 nouveaux médecins et infirmiers réserviste en renfort sur l’île pour faire face à la hausse des cas de choléra.

Ceux-ci viennent s'ajouter aux 49 réservistes déjà mobilisés sur place.

En tout, "67 personnels de santé, des médecins et des infirmiers et infirmières" font fonctionner l’unité choléra du CHM", a déclaré le ministre.

34 lits sont disponibles pour les malades du choléra, "une vingtaine de patients sont actuellement pris en charge".

Le ministre doit se rendre à Mayotte rendre "pour apporter son soutien aux équipes sur place et rencontrer les autorités sanitaires locales", a appris l'AFP auprès de son entourage.

- L'ARS intensifie ses interventions -

Dans le but de contenir et diminuer le risque sur ce secteur, l’Agence régionale de santé a fortement renforcé ses interventions de terrain à Koungou :

- Un centre de dépistage et d’orientation a été mis en place ;

- Des opérations de vaccination sont organisées sur le terrain depuis plusieurs jours ;

- Les maraudes sanitaires se poursuivent sur le secteur, afin d’assurer une diffusion large des recommandations sanitaires et d’orienter les personnes vers les dispositifs de vaccination et dépistage.

La préfecture et l’ARS de Mayotte tiendront la population informée de l’évolution de la situation.

- Trois premiers cas autochtones détectés vendredi -

Le vendredi 26 avril 2024, trois premiers cas de choléra "autochtones" avaient été identifiés à Koungou, au nord de Mamoudzou.

Pour les quatre premiers cas autochtones recensés à Mayotte, "la chaîne de transmission de ces cas acquis localement n’a pu être établie, ce qui laisse supposer que la bactérie circule déjà" dans la commune de Koungou "et donc un début de transmission communautaire", note Santé publique France dans son point.

Le premier cas a Mayotte s'est déclaré le 19 mars 2024. Il s’agissait "d’une femme arrivée par kwassa".

Aux Comores, entre le 18 et le 24 avril, 620 nouveaux cas de choléra et 16 décès ont été enregistrés, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

- Vigilance toujours renforcée à La Réunion -

À La Réunion, s'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la vigilance reste de mise, notamment pour les voyageurs en provenance de Mayotte et de la zone.

"Si le risque épidémique est extrêmement faible à la Réunion, des personnes malades peuvent arriver dans notre île", ajoutait précédemment l'agence de santé.

Dans ce cas, l'ARS "mettra en œuvre une information aux professionnels de santé - dont les services d’urgence - et elle informera les voyageurs à destination ou en provenance des Comores".

Les actions prévues par l’ARS sont les suivantes : sensibilisation des voyageurs en provenance des Comores avec un affichage à l’arrivée sur l’aéroport pour chaque avion (un par semaine), ainsi qu'une information des personnels soignants, du SAMU et du SDIS sur la gestion de cas isolés provenant des Comores ou de Mayotte, ou d’Afrique de l’est.

