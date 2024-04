Mayotte : les cas de choléra en augmentation, La Réunion toujours en vigilance

Ce lundi 15 avril 2024, la Préfecture et l'Agence régionale de Santé de Mayotte ont publié un bulletin d'information hebdomadaire sur l'évolution des cas de choléra sur l'île. Avec une augmentation continue des cas confirmés, Mayotte compte désormais 10 cas identifiés depuis le début de l'épidémie, le 18 mars dernier. À La Réunion, pas de cas de choléra. Toutefois, l'Agence régionale de santé reste vigilance, notamment concernant les voyageurs en provenance de Mayotte et la zone (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Face à la hausse des cas, les autorités sanitaires intensifient les mesures de prévention pour endiguer la propagation de la maladie.

L’ARS a confirmé que trois Congolais migrants illégaux, atteints du choléra, sont actuellement au CHM. Tous sont arrivés par la mer en bateau et ont été interceptés avant d’être placés au CRA.

Le premier cas a Mayotte s'est déclaré le 19 mars 2024. Il s’agissait "d’une femme arrivée par kwassa".

Dans ce contexte, Mayotte est en vigilance renforcée pour éviter tout risque d'épidémie. Un contrôle sanitaire a été activé au niveau des frontières.

"Afin de détecter les potentiels cas importés, un système de traçabailité des passagers a été mis en place, aussi bien pour ceux qui arrivent par bateau que par avion" rapporte Mayotte la 1ère.

- Les élus demandent de la transparence -

Dans un communiqué, le député mahorais Mansour Kamardine demande de la transparence et de la réaction.

"Après l’augmentation des cas de choléra importés des Comores et d’Afrique continentale à Mayotte ces derniers jours et les premiers cas de choléra transmis directement à Mayotte, il y a urgence mettre en place le "rideau de fer en mer" promis par le gouvernement."

"Les conditions sanitaires - notamment en raison du nombre de personnes vivant dans des bidonvilles, du nombre de jeunes enfants et des restrictions d’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire - risquent d’entraîner une épidémie de cette maladie mortelle", ajoute le député.

"C’est pourquoi nous demandons qu’un point public et précis de la situation épidémique soit effectué et qu’une information publique et précise soit communiquée sur la date d’effectivité du « rideau de fer en mer » supposé rendre hermétique l’accès clandestin par mer à Mayotte, car tous les jours, depuis les annonces gouvernementales, des kwassas accostent sur le littoral du 101ème département.

- Vigilance toujours renforcée à La Réunion -

À La Réunion, s'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la vigilance reste de mise, notamment pour les voyageurs en provenance de Mayotte et de la zone.

"Les recommandations aux voyageurs et à la population sont toujours les mêmes à ce jour", informe l'Agence régionale de santé, contactée par Imaz Press.

"Si le risque épidémique est extrêmement faible à la Réunion, des personnes malades peuvent arriver dans notre île", ajoutait précédemment l'agence de santé.

Dans ce cas, l'ARS "mettra en œuvre une information aux professionnels de santé - dont les services d’urgence - et elle informera les voyageurs à destination ou en provenance des Comores".

Les actions prévues par l’ARS sont les suivantes : sensibilisation des voyageurs en provenance des Comores avec un affichage à l’arrivée sur l’aéroport pour chaque avion (un par semaine), ainsi qu'une information des personnels soignants, du SAMU et du SDIS sur la gestion de cas isolés provenant des Comores ou de Mayotte, ou d’Afrique de l’est.

