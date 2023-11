Mais pourquoi avoir envoyé 75 élus de La Réunion au congrès des maires...

Le congrès des maires et des présidents d’intercommunalité s'est clôturé ce jeudi 23 novembre 2023 à Paris. Au programme : fêtes, balade sur la Seine, courses de Noël, petits fours, et des réunions tout de même pour la forme. Une belle façon pour de décompresser pour les 75 élus réunionnais qui ont fait le déplacement, en partie aux frais du contribuable, pendant que leurs administrés peinent à joindre les deux bouts (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Pas moins de 75 élus de La Réunion se sont envolés pour Paris du 20 au 23 novembre. S'il est indéniable que de nombreux maires et présidents de région et d'intercommunalité, à travers la France tout comme dans l'île, ont dû gérer de nombreuses difficultés sociales et sociétales ces derniers mois, ce voyage tous frais payés a de quoi faire grincer des dents.



Aborder les difficultés rencontrées sur le terrain, dénoncer les problèmes liés à l'insularité, sensibiliser sur les violences qui augmentent à l'encontre des élus, participer au point d'étape sur le Comité interministériel des Outre-mer…Tout cela est évidemment légitime. Etait-il cependant vraiment nécessaire de faire voyager 75 personnes pour défendre les intérêts réunionnais ? Probablement pas.

Peut-être que les élus réunionnais ne sont pas concernés par les largesses décrites dans la presse nationale, mais il ne fait aucun doute que le déplacement en lui-même est loin de plaire à une partie de la population. Preuve en est, de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement face à l'annonce de ce voyage (voir les commentaires).



A l'heure où un Français sur trois ne mange pas à sa faim, que l'inflation alimentaire atteint toujours 8,2% à La Réunion, que les salaires stagnent et que les prix des loyers s'envolent…Partir entre élus vers la capitale ne semble pas vraiment être du meilleur genre.

- Vraies difficultés, voyage questionnable -



On pourra arguer tant que l'on veut que ces réunions sont nécessaires, que les problèmes abordés sont importants – et ils le sont -, qu'il est urgent d'agir pour permettre aux élus de faire au mieux leur travail…la forme n'en reste pas moins discutable.Bien sûr qu'il faut dénoncer ces violences à l'encontre des élus, évidemment que le gouvernement est à la traîne en matière de soutien aux édiles qui font face à nombre de difficultés, nul doute que les communes et intercommunalités d'Outre-mer passent au second – voire troisième – plan.

Car il faut tout de même rappeler qu'à La Réunion, 9 agressions ont été recensées à l'encontre d'élus en 2022, contre 6 en 2021. 3 faits ont aussi été recensés depuis le début de l’année. Il s’agit principalement d’outrages, de menaces, ou de chantages. Une tentative de meurtre sur un élu a même été relevée en 2022.

Ces chiffres doivent interpeller, et mobiliser l'Etat. Mais dans le contexte que l'on connait, peut-être qu'un voyage groupé à 10 000 km n'était pas la meilleure des idées. Surtout lorsqu'on vient d'un territoire où la précarité ne fait que s'accentuer.

