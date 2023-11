75 élus de La Réunion au congrès des Maires de France

Le 105ème congrès des maires de France se déroule cette année du 20 au 23 novembre au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Il s'agit d'un rendez-vous particulièrement important pour les élus locaux et une occasion unique de débattre et d'échanger avec les 10.000 élus des autres territoires de la République également attendus durant ces quatre jours. Comme chaque année, l'Association des Maires du Département de La Réunion participera à cet événement incontournable et prendra en charge le déplacement d'une délégation de 75 élus issus des 24 communes, 5 EPCI et du syndicat adhérant à l'association. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ces élus, volontaires et engagés, pourront ainsi participer aux près de 50 conférences, débats en plénière, forums thématiques ou points infos organisés durant ces quatre jours (programme complet ci-joint). Il y sont d'ailleurs largement encouragés, notamment par l'intermédiaire d'un courrier envoyé à chacun d'eux et que vous trouverez ci-joint.

Le Président de l'AMDR, Serge Hoareau, est quant à lui invité à intervenir à deux tables-rondes : la première sur la lutte contre la vie chère en Outre-mer (20 novembre) et la seconde sur le bien vieillir chez soi (22 novembre).

Il sera également reçu, en compagnie d'autres maires, par le directeur général de LADOM, Saïd Ahamada, qui leur présentera le nouveau dispositif de soutien de l’État. Il honorera enfin un rendez-vous avec le Ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, afin de faire un point d'étape sur le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM).

Sur tous ces points, l'équipe de l'AMDR se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et demandes d'interviews avant, pendant et après ce 105ème Congrès des Maires de France.