Pluie et chaleur, budget, Trump, assises et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 4 février 2025

Fortes pluies : beaucoup de précipitations et une chaleur encore plus présente

Durant tout le week-end et encore ce lundi 3 février 2025, la tempête tropicale Faida a amené dans son sillage de fortes pluies, plaçant une partie de La Réunion sous vigilance. Des précipitations qui font du bien mais qui n'apaisent pas le sentiment de chaleur dans l'île, ni ne remplissent les nappes phréatiques.

Budget : les socialistes écartent la censure, Bayrou dégaine ses premiers 49.3

Conforté par la décision du PS de ne pas chercher à faire tomber son gouvernement sur les questions budgétaires, François Bayrou a dégainé lundi les premiers 49.3 de son mandat, sans grands risques pour sa survie politique malgré les motions de censure déposées par LFI.

Trump suspend les droits de douane pour le Canada et le Mexique

Donald Trump a suspendu lundi pour un mois son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique, après l'annonce d'un renforcement de la lutte contre le trafic de fentanyl dans ces deux pays.

Assises : Cédric Philéas condamné à la perpétuité pour tentatives de meurtre sur ses enfants et viol sur son ex-compagne

Ce lundi 3 février 2025, Cédric Philéas, 39 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'Assises pour tentative de meurtre sur ses deux enfants et pour le viol de son ex compagne le 27 novembre 2021 à Saint-Louis. La peine a été assortie d'une période de sureté de 22 ans. L'audience a eu lieu sans la présence de l'accusé toujours introuvable depuis les faits

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux, entre pluie et rayons du soleil

Ce mardi 4 février 2025, l'île semble coupée en deux. Matante Rosina n'aura qu'à choisir vers quelle destination aller. Soit le nord sous des passages d'averses réguliers ou alors le temps plus calme et lumineux de la moitié sud de La Réunion. À la mi-journée, le temps s’inversa avec des éclaircies sur le nord et des averses sur le sud.