Fortes pluies : beaucoup de précipitations et une chaleur encore plus présente

Durant tout le week-end et encore ce lundi 3 février 2025, la tempête tropicale Faida a amené dans son sillage de fortes pluies, plaçant une partie de La Réunion sous vigilance. Des précipitations qui font du bien mais qui n'apaisent pas le sentiment de chaleur dans l'île, ni ne remplissent les nappes phréatiques (Photo : www.imazpress.com)

"Ces pluies ont donné des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm sur toute la côte au vent, de La Possession à Saint-Philippe ; 100 à 150 mm dans les Hauts du nord et de l'est (localement jusqu'à 180 mm au Brûlé dans les hauts de Saint-Denis)", indique Météo France.

De plus "l'activité orageuse a été remarquable sur le nord et le nord-ouest de l'île (mais aussi temporairement sur le sud-ouest dans l'après-midi de dimanche) au fil de trois vagues orageuses qui se sont succédées entre le début d'après-midi de dimanche et le milieu de nuit de dimanche à lundi". 206 éclairs au niveau du département ont été détectés dont 117 impacts de foudre.

Dans le sillage de la tempête tropicale modérée Faida, les averses continuent d'arroser l'île et notamment la façade nord et est, avant de glisser vers le sud en fin de journée de ce mardi 4 février.

Des averses qui, selon les prévisions seront "modérées à localement fortes", et devraient se poursuivre tout au long de la semaine "dans une masse d'air instable".

Lire aussi - La tempête Faida s'en va et laisse la pluie derrière elle

- Un temps humide qui étouffe -

Même si la pluie fait bonheur à voir après des semaines à l'invoquer, l'ambiance demeure lourde et étouffante.

À Gillot, "plusieurs jours sont rentrés dans le top 10 des jours les plus chauds enregistrés depuis l'ouverture de station en 1953", note Météo France.

La température moyenne pour le dimanche 2 février était de 30.1 degrés, "ce qui constitue pour l'instant un record depuis 1953".

Les températures minimales dans les hauts ce matin ont également été remarquables "avec de potentiels (à confirmer) records de douceur sur nos stations du Pas de Bellecombe-Jacob et de la Plaine des Cafres avec respectivement 15.2°C et 18.3°C au moment le plus frais de la journée".

- La fin de la sécheresse, ce n'est pas pour demain -

Ces pluies auront-elles eu un effet bénéfique sur la recharge des ressources en eau. Pour Météo France, si "ces quantités sont les bienvenues au vu de la sécheresse, elles ne suffisent pas à compenser les déficits enregistrés depuis quelques mois".

En décembre-janvier, il est tombé en moyenne environ un quart seulement de la pluviométrie enregistrée habituellement à La Réunion pendant ces deux mois. Le déficit pluviométrique est de près de 80% en moyenne sur l'île. Classant le dernier mois de l'année au 3ème rang des mois les plus secs depuis 53 ans.

Lire aussi - 80% de précipitations en moins en décembre : à La Réunion, la saison des pluies se fait attendre

"Une recharge efficace des ressources passera par une régularité des événements pluvieux", indique Anne-Sophie Payet de la direction de la transition des territoires à l'Office de l'eau.

D'autant que "l'état des cours d’eau est fortement déficitaire dans l’Est, avec quatre cours d’eau qui affichent les débits médians mensuels les plus faibles enregistrés pour un mois de décembre : le Bras Panon, la Rivière du Mât, la Rivière des Roches et la Rivière des Marsouins", indique l'Office de l'eau.

"S’agissant des nappes d’eau souterraine, une déficitaire est également identifiée sur tout le versant Est de l’île, ainsi qu’à la Plaine des Palmistes" alors que "les niveaux piézométriques restent proches des normales dans l’Ouest et le Sud-Ouest".

Lire aussi - Nouvel arrêté concernant l’usage de l’eau dans les communes les plus touchées

www.imazpress.com.redac@ipreunion.com