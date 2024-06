"Le Journal de l'Île n'est pas paru et ne paraitra sans doute pas dans les jours à venir” annonce le journal

Le Journal de l'île (JIR) n'est pas paru ce lundi 17 juin 2024 et "ne paraitra sans doute pas dans les jours à venir” annonce le journal. Le média n'a plus d'imprimerie. Le JIR ne pourra plus être imprimé par Safi imprimerie, propriété de Carole Chane Ki Chune qui liquidera cette société devant le Tribunal de commerce. IVP Roto, la seule autre imprimerie de l'île en mesure d'imprimer le média a demandé le dépôt d'une garantie de 150.000 euros et dimanche soir "l’avocat de Monsieur Chane Pane (propriétaire de l'impirmerie ndlr) nous faisait savoir que le Jir ne serait pas imprimé ce soir et dans les jours qui suivent par ICP Roto" indique Jacques Tillier, patron du JIR, dans un communiqué publié ce lundi matin. Le journal est disponible gratuitement sur Clicanoo (Photo www.imazpress.com)

"Le Journal de l’île est une fois encore censuré" écrit Jacques Tillier dans son communiqué. Il fait notamment allusion au différent qui l'a opposé à Alfred Chane Pane en octobre 2022 et qui avait entrainé la non parution du journal pendant une semaine

"Le JIR était jusqu’à samedi dernier imprimé chez Safi imprimerie, propriété́ industrielle de Madame Carole Chane Ki Chune qui nous a récemment fait savoir par courrier que, dans la mesure où elle s’apprêtait mercredi 19 juin prochain à liquider son imprimerie devant le Tribunal de commerce, il nous appartenait en urgence de prendre nos dispositions, d’aller nous faire imprimer chez ICP Roto" indique le dirigeant du média.

Il n’y a dans le département pas d’autres imprimeries capables d’éditer une presse quotidienne que celle de Monsieur Alfred Chane Pane, propriétaire d’ICP Roto de ce fait en situation monopolistique. C’est ainsi que nous imprimons depuis fort longtemps déjà et sans souci la plupart de nos suppléments sur sa rotative. C’est donc tout naturellement que nous avons pris contact, voici plus de trois semaines maintenant par mails et de vive voix avec celui-ci" détaille Jacques Tillier.

"Sur la base d’un contrat nous avons choisi par prudence d’acheter notre papier, 27 tonnes sont en possession d’Alfred Chane Pane depuis quelques jours, et d’assurer les factures d’impression, par avance, tous les quinze jours lui offrant ainsi toutes les garanties financières" dit-il.

"Tout semblait calé lorsque notre conseil nous a fait savoir vendredi dernier que sur la base d’une exigence financière inacceptable, un déposit, une garantie de 150.000 euros qui n’avait pas lieu d’être puisque nous achetons notre papier, que nous réglons nos factures par avance, l’avocat de Monsieur Chane Pane nous faisait savoir que le Jir ne serait pas imprimé ce soir et dans les jours qui suivent par ICP Roto" relate Jacques Tillier.

Il annonce entamer "dès aujourd’hui plusieurs actions judiciaires tant ici, devant le Tribunal de commerce, qu’en Métropole pour dénoncer cette concurrence plus que déloyale, cet abus de vie et de mort d’un journal dans le cadre d’une situation monopolistique" termine le patron du journal

