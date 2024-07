Élection, deux ans, assemblée nationale, Macron et animaux

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2024 : • Lundi 8 juillet - Législatives : La Réunion resigne le bail de tous les sortants de gauche et élit son premier député RN • Mardi 9 juillet - Deux ans pour ne pas (définitivement) sombrer face à l'extrême droite • Mercredi 10 juillet - Comment faire plus et mieux pour La Réunion, là est la question pour les six député.es de gauche réélu.e.s • Jeudi 11 juillet - Macron exige une large coalition avant de choisir un Premier ministre • Vendredi 12 juillet - Abandonnés à La Réunion, les toutous et les minous embarquent pour une nouvelle vie dans l'Hexagone

La Réunion a finalement bien résisté à la percée du Rassemblement national. Tous les député.e.s de gauche sortant.e.s ont été réélu.e.s. Mais dans le même temps notre île envoie à aussi à l'Assemblée nationale son premier député RN. Du jamais vu. Certes Jean Fontaine, député de Saint-Louis avait rallié en 1984 le parti extrémiste Front national dirigé par Jean-Marie Le Pen, mais il avait été élu sans étiquette. À noter par ailleurs le taux de participation qui a été de 48,07%.

Cette fois le vent du boulet arrivant de l'extrême droite est vraiment passé très près. Dans un sursaut admirable, une majorité d'électrices et d'électeurs ont dévié sa route. Venus de tous les horizons politiques constitué par l'arc républicain, elles et ils ont fait front contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, contre le danger extrême. Promis à une obtenir une majorité absolue ou presque par les sondages, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella termine finalement à la troisième place. Derrière Ensemble le mouvement des macronistes, et encore plus loin derrière le Nouveau front populaire, qui se classe en tête du scrutin. Un résultat qui "oblige" la gauche unie, première force politique de l'Assemblée nationale, à réussir son pari de "gouverner pour et avec le peuple". Sous peine de sombrer et la France avec elle, face à l'extrême droite. Elle a deux ans pour y arriver.

• Mercredi 10 juillet - Comment faire plus et mieux pour La Réunion, là est la question pour les six député.es de gauche réélu.e.s

Ce dimanche 7 juillet 2024, En France en général et à La Réunion en particulier, la gauche est arrivée en tête des élections législatives anticipées. Mais En France en général et à La Réunion en particulier, le RN a réalisé des scores jamais obtenus jusqu'à présent. Ainsi dans notre département, le parti d'extrême droite a qualifié tous ses candidats pour le second tour et a réussi un faire élire l'un ses siens dans la 3ème circonscription. Cette grande première dans notre île au peuple banian est dans doute aussi une manière pour la population de faire entendre sa colère et son désarroi face à un pouvoir en place méprisant sa détresse. Certes, les Réunionnais ont finalement fait front contre l'extrême droite. Ils ont réélu les six député de gauche sortants. Et c'est désormais l'heure de l'introspection pour ces élus. Comment comptent-ils faire mieux, quels changements et quelles mesures porteront-ils pour répondre toujours plus et toujours mieux aux attentes des Réunionnais ? Imaz Press les a interrogés.

• Jeudi 11 juillet - Macron exige une large coalition avant de choisir un Premier ministre

Emmanuel Macron, muet depuis le second tour, est sorti de son silence: le chef de l'Etat, qui s'est envolé pour Washington ce mercredi 10 juillet pour participer à un sommet de l'Otan, s'est adressée aux Français dans une lettre publiée dans la presse régionale. Refusant la victoire du NFP, il appelle l’ensemble des forces politiques à "bâtir une majorité solide" pour gouverner, un appel au "compromis" et à la poursuite du "front républicain" relayé par ses troupes en quête d’une large coalition au Parlement.

• Vendredi 12 juillet - Abandonnés à La Réunion, les toutous et les minous embarquent pour une nouvelle vie dans l'Hexagone

En 2008, Sandra prend en charge une chienne sur le point de mettre bas sur un parking à Saint-Gilles. Elle ne peut accepter de laisser des chiots naître dans ces conditions. Après l'avoir amené dans son appartement, elle assiste à la naissance de neuf bébés. "A ce moment-là, je me demandais comment faire ?", raconte-t-elle. C'est à partir de ce problème qu'elle a expérimenté pour la première fois le concept de transport d'animaux vers l'Hexagone. Une initiative aidant grandement à donner une nouvelle chance aux chiens et chats en quête d'une (nouvelle) famille.