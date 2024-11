"On est Français ou on n’est pas Français" : Teddy Riner dénonce le coût de la vie dans les Outre-mer

Alors que dimanche 3 novembre 2024, plusieurs milliers de personnes issues de la diaspora ultramarine ont manifesté contre la vie chère en Outre-mer, Teddy Riner, - quintuple champion olympique de judo - né en Guadeloupe, a lancé un message en soutien à la mobilisation pour faire baisser les prix dans les départements et régions d’outre-mer (Photo : AFP)

"Je suis impacté (...) car ce qui se passe en Martinique se passe en Guadeloupe, se passe à La Réunion, se passe en Nouvelle-Calédonie. Parce que ce sont des régions françaises et ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures", déplore le judoka français, double médaillé d’or aux JO 2024 de Paris, au cours d’une interview à Outre-mer la 1ère.

"J’aimerais comprendre pourquoi c’est plus cher pour nous. J’aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. On est Français ou on n’est pas Français ?", a-t-il ajouté.

????️????️ TEDDY RINER VEUT DEMANDER DES COMPTES SUR LA SITUATION EN MARTINIQUE ET EN GUADELOUPE pic.twitter.com/oNfxHglolP — ???????????????? ???????????????????? ???????????????? (@Vince97215) November 3, 2024

Le judoka demande des réponses : "Il y a des îles à côté, ils ont les mêmes procédés, ils utilisent les moyens comme le bateau pour faire venir la marchandise, et ils ne sont pas 30 % plus chers. Donc, expliquez-nous."

Face à cette situation, le judoka appelle à la solidarité. "Maintenant, on va suivre, on va faire en sorte que certaines choses changent, et je pense qu'il faut rester solidaires."

Le champion olympique appelle Michel Barnier, Premier ministre, à entrer "en discussion avec les personnes qui manifestent" et va faire "en sorte que certaines choses changent".

- Des produits 30% plus chers à La Réunion -

L'Insee précisait que l'écart de prix des produits alimentaires en Outre-mer avec ceux de l'Hexagone frôlait les 37 % à La Réunion.

Et ce, alors qu'en 2021, 36 % des Réunionnaises et Réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté. Ce taux de pauvreté baisse par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, mais reste égal à celui de 2020.

Le mardi 1er octobre 2024, Michel Barnier, Premier ministre, a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Évoquant les Outre-mer, il a promis du "dialogue" et de la "concertation". Dans la foulée il a annoncé qu'il réunirait le comité interministériel des Outre-mer (Ciom) "durant le premier trimestre 2025 ".

"Le gouvernement dialoguera avec ces territoires en respectant leur diversité. Je présiderai un comité interministériel des Outre-mer au premier semestre 2025" annonce Michel Barnier. "Ensemble, nous devons lutter rapidement contre la vie chère qui frappe nos compatriotes" affirmait-il.

Reste à savoir si Michel Barnier entendra ces appels.

