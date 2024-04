"SOS" sur une île déserte, bagarre générale, bloquée dans sa Tesla

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 avril au vendredi 19 avril le voici : naufragés pendant plus d'une semaine, trois navigateurs ont joué les Robinson Crusoé, avant d'enfin être secours grâc eà leur message dans le sable. Au Parlement géorgien… la discussion autour d'une loi a viré à la bagarre générale. Brianna, propriétaire d’une Tesla, a profité d’une pause déjeuner pour lancer la mise à jour de sa voiture. Une actualisation censée durer seulement une vingtaine de minutes. Mais cette mise à jour a finalement duré une quarantaine de minutes.

- "Help" : des naufragés secourus sur une île du Pacifique grâce à un message sur le sable

Sauvés après plus d’une semaine de survie. Ce sont quatre lettres dessinées dans le sable grâce à des feuilles de palmiers qui ont sauvé cette semaine trois marins échoués sur une île déserte du Pacifique : "HELP".

Les trois marins étaient bloqués depuis plus d’une semaine sur Pikelot, une minuscule île inhabitée des îles Carolines, en plein océan Pacifique, rattachée aux États fédérés de Micronésie.

L’histoire avait commencé le 6 avril pour les autorités américaines, lorsque le centre de secours marin de Guam a reçu un appel d’une femme des trois marins signalant que ses trois oncles, âgés d’une quarantaine d’années, n’étaient pas revenus de l’atoll de Pikelot. Cette minuscule île de 13 ha est située à environ 100 milles nautiques au nord-ouest de l’atoll de Polowat, à 3.000 km à l’est des Philippines.

Une mission de recherche et de sauvetage a donc immédiatement été lancée pour tenter de retrouver les naufragés parmi les très nombreuses îles se trouvant dans la zone de recherche. Malgré les mauvaises conditions météorologiques et les moyens limités dans la zone, un "acte d’ingéniosité" des marins a permis à l’avion de l’US Navy de repérer les trois hommes.

Cet appel "au secours " tracé sur le sable blanc, "a permis de guider les secours directement jusqu’à leur emplacement", a déclaré Chelsea Garcia, coordinatrice de la mission de recherche et de sauvetage, selon un communiqué des garde-côtes américains.

Les marins secourus en bonne santé

Ils avaient été repérés ce dimanche 7 avril par un avion qui survolait la zone. "L’équipage a pu localiser les marins et a largué des colis de survie et une radio pour établir la communication. Les marins ont confirmé qu’ils étaient en bonne santé, qu’ils avaient accès à de la nourriture et à de l’eau", détaille le communiqué. Pour survivre, ils se sont nourris de chair de noix de coco et ont bu de l’eau trouvée dans un puits de cette île qui sert parfois d’escale ou de point de passage aux pêcheurs.

- En Géorgie, une bagarre éclate au Parlement lors de l'examen d'une loi controversée

Scène surréaliste au Parlement géorgien… Une bagarre générale éclate lors de l’examen d’une loi sur les "agents de l’étranger". Discuté ce lundi 15 avril 2024, le projet de loi, dénoncé comme pro-russe par l’opposition, a été à viré à l'affrontement. Un député de l'opposition a donné un coup de poing à un des rédacteurs d’un projet de loi controversé. Ce coup a déclenché une bagarre générale et la coupure de la retransmission de la séance en direct.

Lors de l’ouverture de séance, plusieurs députés en sont venus aux mains en plein hémicycle. Des images de la session parlementaire montrent un député de l’opposition, Aleko Elisashvili, donnant un coup de poing à la tête d’un législateur du parti au pouvoir, Mamuka Mdinaradze, co-rédacteur du projet de loi. Ce qui a provoqué une bagarre généralisée et la coupure de la retransmission en direct.

#BREAKING #Georgia A brawl broke out in the Georgian parliament as lawmakers discussed a 'foreign agent' bill. The ruling party announced plans to reintroduce legislation requiring organizations receiving foreign funds to register as foreign agents or face fines. pic.twitter.com/O0Cso7yoNf