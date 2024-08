Étang-Salé, Boucan Canot : les deux jeunes emportés par la mer restent introuvables

Ils s'appellent Noah et Kimberley. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Depuis plusieurs jours pour la jeune femme et plus d'une semaine pour le jeune homme, familles, proches, bénévoles et secours sont à leur recherche. Noah, 20 ans, a été emporté par une vague à Boucan Canot le vendredi 2 août. Kimberley, 21 ans, a elle été happée par la houle au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. Malgré la mobilisation de tous... les recherches pour l'heure restent veines. Elles se poursuivent ce samedi 10 août 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Ce samedi 10 août 2024, les recherchent se poursuivent pour retrouver la jeune femme. Sur le front de mer, les forces de l'ordre vont renforcer leur patrouilles terrestres.

Depuis le drame, un important dispositif est déployé. Sont engagés sur le terrain, les gendarmes, les plongeurs de la brigade nautique, ainsi que des hommes le long du rivage. Toutefois, les opérations se secours se relèvent difficiles en raison des conditions de mer "dangereuses", indique la gendarmerie.

Des appels à témoins ont également été relayés sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi 8 août, Kimberley a été happée par la houle à l'Étang-Salé alors qu'elle se trouvait avec sa famille.

- Un hommage rendu à Noah -

Ce vendredi soir 9 août, une semaine après la disparition de Noah, jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années à Boucan Canot, emporté par une vague, famille, proches et amis se sont réunis pour lui rendre hommage.

Un lâcher de ballons a été organisé à Boucan Canot.



Pour la famille - qui est dans une attente insoutenable - impossible de quitter les lieux tant que Noah ne sera pas retrouvé. Toutefois, comme confiait son père à Imaz Press, "'on espère retrouver son corps, même si on sait que les chances sont minces". "On restera là jusqu'à dimanche avec l'idée de le retrouver, "témoignait Guillaume, le père du disparu.

Le père de Noah qui tient à remercier l'ensemble des bénévoles et des réunionnais mobilisés aux côtés de la famille.

- Attention à la houle australe -

Des drames qui rappellent que même s'il n'y a pas de vigilance vague-submersion, il ne faut pas s'approcher du rivage.

"Il faut faire très attention, surtout pendant l'hiver. Car même s'il n'y a pas d'avis de forte houle, la hauteur moyenne des vagues peut être de 2 à 3 mètres", expliquait lors d'un entretien, Thomas Rostaing, directeur du Cross (Centre régional opérationnelle de surveillance et de sauvetage).

Le directeur du Cross de La Réunion rappelant que "la houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion".

"Même en dehors des périodes de vigilance météo, la mer peut être un danger. Les noyades causées par la houle, sont la 1ère cause de décès en mer à La Réunion (27 personnes ont perdu la vie dans ces conditions entre 2012 et 2023)", indique la préfecture.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

Lire aussi - Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord

