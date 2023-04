Derrière Wuambushu, le refus de l'Etat d'agir avant qu'il ne soit trop tard

Alors que l'opération Wuambushu avance difficilement à Mayotte, la colère continue de gronder du côté de la population aussi bien mahoraise que comorienne. Une situation qui n'a rien d'étonnant, alors que l'archipel est laissé à l'abandon depuis de – très – nombreuses années. Entre tensions communautaires, population abandonnée par les pouvoirs publics, institutions qui tombent en lambeaux et conflits diplomatiques, nul ne peut s'étonner des violences qui émaillent le territoire depuis désormais plusieurs années. (Photo Mayotte photo RB/www. imazpress.com)

Pour comprendre la situation, il faut retourner en 1974. A l'époque, tout l'archipel des Comores appartient à la France. La consultation du 22 décembre 1974, qui a lieu dans le Territoire des Comores, est organisée pour déterminer si les habitants des îles de l'archipel veulent ou non obtenir l'indépendance de leurs îles.

Au moment de la consultation, la question était "Souhaitez-vous que le territoire des Comores devienne indépendant ?" mais il n'était pas strictement précisé si le résultat devait être interprété île par île ou globalement.

Ainsi, si l'on prend le résultat global, au niveau de l'archipel, 95% des votants se déclarent pour l'indépendance. Mais en analysant île par île, 99 % des habitants à Mohéli, Anjouan et en Grande Comore votent pour l'indépendance, alors que Mayotte vote, à plus de 63%, pour le maintien dans la République, les Mahorais se méfiant du dirigeant pressenti pour diriger les Comores.

A l'époque, les partisans de l'indépendance pensaient que la France se conformerait au droit international concernant l'indivisibilité des entités coloniales. Mais à l'arrivée du nouveau gouvernement français, Jacques Chirac décide de dissocier le sort de Mayotte de celui des autres îles. Ahmed Abdallah déclare alors unilatéralement l'indépendance immédiate des Comores, qui deviennent indépendantes le 6 juillet 1975. Un second référendum, organisé à Mayotte le 8 février 1976, confirme le choix de la population mahoraise de rester au sein de la République française.

La France s'oppose depuis aux prétentions territoriales des Comores sur Mayotte. Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies suivront, jusqu'à 1995, pour condamner la présence française à Mayotte.

Depuis, les tensions entre la France et les Comores ne se sont jamais apaisées. Un conflit qui se traduit notamment par le leste du gouvernement comorien en matière d'immigration illégale, elle-même renforcée par l'instabilité du pays et les coups d'Etat successifs qui ont impacté toute la population.

- Un territoire à l'abandon -

Mais Mayotte, à l'instar de la plupart des territoires ultra-marins, a été largement laissé à l'abandon en matière de développement. La situation y est même bien pire que dans les restes des DROM, et ce malgré sa départementalisation en 2009. Au point où le département n'est comptabilisé donc aucune statistique nationale, pour ne pas "fausser" les résultats.



La pauvreté extrême, le mal-logement, les bangas, le manque d'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé…Toutes ces problématiques relèvent des compétences de l'Etat, qui semble réaliser à peine que la situation est aujourd'hui intenable. Il préfère aussi se concentrer sur l'immigration illégale, qui est certes un problème, mais nie au passage toutes les autres réalités du territoire.



Dans ce contexte, de nombreux Mahorais ressentent de la colère vis-à-vis de la population comorienne. Une colère qui se comprend, alors que la délinquance et la violence atteignent des niveaux jamais connus auparavant.

Mais cette colère se retranscrit désormais avec des appels aux meurtres, que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, ou même entendre sortir de la bouche d'élus. En effet, Salime Mdéré, vice-président du Conseil départemental a déclaré "je refuse de les appeler des gamins (les mineurs isolés ; ndlr), ce sont des délinquants, des terroristes, des voyous. À un moment donné il faut peut-être en tuer", a-t-il dit en, selon ses mots "peser (ses) propos".

Des mots extrêmement violents et répréhensibles, mais qui illustrent parfaitement les tensions sur place. Comment un élu peut-il se permettre de proférer de tels propos s'il ne sait pas qu'une partie de la population est d'accord avec lui ?

- L'Etat en retard de plusieurs années -



Mais dans le chaos régnant, l'Etat semble vouloir se laver les mains de sa responsabilité directe sur la situation. Qu'a-t-il fait ces dernières décennies en-dehors d'expulser à tour de bras, séparant parfois des familles entières et abandonnant les mineurs isolés à leur sort ? Où sont les grands travaux d'infrastructures, où est l'eau potable, où sont les mesures sociales qui sont les seules réelles réponses à ce genre de situation ?La question reste en suspens, tandis que l'opération Wuambushu continue péniblement. Si le gouvernement a pensé à envoyer ses troupes, il ne semble pas avoir pensé à l'aspect juridique ou même diplomatique de l'opération.Est-il bien sérieux de prévoir une opération de telle ampleur sans s'assurer du feu vert de la justice ? Ce mardi 25 avril 2023, jour où devait avoir lieu initialement l'évacuation de plus de 80 familles, la justice a posé son véto. La veille, le juge a en effet constaté "l'existence d'une voie de fait" tenant aux conditions d'expulsion jugées "irrégulières" par les personnes s'opposant à l'expulsion, "mettant en péril la sécurité" des habitants.

Le juge avance que "la démolition des habitations voisines de celles des requérants les fragilisera et ne sera pas sans effet sur leur stabilité et aura un impact certain sur leur sûreté".

L'Etat déploie par ailleurs des moyens considérables pour une opération qui semblait vouée à l'échec avant même son commencement. Dans les faits, Wuambushu ressemble plus à un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles techniques de répressions. La France reste fidèle à elle-même, traitant les Outre-mer avec un esprit colonialiste qui peine à disparaître.



Et si certains estiment qu'il faudrait céder Mayotte aux Comores pour régler la situation, on ne peut pas oublier le fait que les Mahorais se sentent profondément Français. Un sentiment qui a été validé à plusieurs reprises à travers des référendums. L'auto-détermination des peuples reste essentielle, et on ne peut retirer aux Mahorais cette liberté de choix.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com