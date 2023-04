"Wuambushu" : nuit de violences et caillassages à Mayotte

08:34 Les députés comoriens condamnent l'opération Wuambushu à Mayotte L'Assemblée nationale vient d'adopter ce mercredi 26 avril une résolution condamnant l'opération Wuambushu dans le département français de Mayotte. La campagne de destruction de lieux occupés par des migrants comoriens jugés illégaux par les autorités françaises était censée débuter mardi, mais a été suspendue suite à une décision de justice. En attendant, les députés comoriens ont voulu acter leur opposition à cette opération française controversée. Hormis trois sièges vides, la résolution sur Wuambushu a été adoptée à l'unanimité par les 21 députés présents à l'Assemblée, quasi-monocolore et acquise au pouvoir. Les députés ont également souligné leur soutien au gouvernement du président Azali Assoumani, qui refuse d'accueillir les expulsés sur l'archipel. Les élus exhortent enfin leur chef d'État, actuellement président en exercice de l'Union africaine, à ouvrir des négociations directes avec son homologue Emmanuel Macron.

08:19 À Longoni, le préfet veut redémarrer la construction du futur lycée des métiers "Le calme est revenu, on a eu des interpellations sur les incendiaires", déclare Thierry Suquet, préfet de Mayotte. "Notre objectif sécuriser, protéger la population contre les bandes de délinquants se met en oeuvre aujourd'hui et on continue. Ce qui c'est passé cette nuit agitée par les violences urbaines récurrentes fait partie des endroits où l'on doit être", dit-il. Le préfet, qui s'exprime de Longoni, évoque la construction du futur lycée des métiers, réalisation attendue depuis plusieurs années. "Sur ce chantier il y avait un bidonville pour lequel on a pris un arrêté préfectoral pour permettre la destruction. Depuis le 2 décembre, ce bidonville était vide d'occupants permanents et on est donc aujourd'hui en capacité de le détruire pour continuer la construction du lycée." "Sur la loi Élan, cela permet de lutter également contre l'habitat insalubre", poursuit le préfet. Mais n'est-ce pas "tout ça pour ça", l'interpelle un journaliste. "On est sur des opérations longue durée. Depuis deux ans ont a détruit 2.000 habitats insalubres." "Aujourd'hui l'intérêt c'est moins la démolition de l'habitat insalubre que l'avenir du lycée". Interrogé sur les autres décasage, le préfet l'assure "l'opération se poursuit". "Pour les 4 signés, on ne peut pas démolir tant que la période de recours n'est pas terminée mais en tout cas tous les habitants ont eu des propositions de relogement". Reste 6 où des enquêtes sociales sont en cours. En juin, les opérations se poursuivront. "Le ministre a dit qu'on continuerait les actions tant que nécessaire", souligne Thierry Suquet. "Après je n'ai pas besoin de 1.800 policiers pour continuer nos opérations". Pourquoi ces forces de l'ordre dans ce cas ? "Cela fait deux ans que ces politiques sont lancées. Là on le ministre a voulu un coup d'accélérateur."

07:56 L’association des Maires de Mayotte prend la parole Elle affirme le soutien de tous les maires à l’opération Wuambushu. Madi Madi Souf écrit : "Je voudrais, en ma qualité de président de l'association des maires de Mayotte affirmer ici et de la manière la plus claire possible, notre soutien le plus total à l'opération de reconquête de notre territoire en cours menée par no-

tre Etat appelée Wuambushu". "Nous avons effectué, à l’issue de ces deux jour- nées îles mortes, un déplacement à Paris afin de sensibiliser la nation française toute entière

sur ce qui se passe à Mayotte. Nous remercions ici tous les efforts déployés par nos parlementaires pour défendre les intérêts de Mayotte et des Mahorais."

07:53 Salim Mdéré dans la tourmente Pour Salim Mdere, le premier vice-président du Conseil départemental après ses prises de position à la télévision, la suite s'annonce compliquée.malheureusement, le En effet le procureur de la République Yann Le Bris ayant vent des paroles proférées susceptibles de constituer une infraction si elles sont avérées s’est saisie de l'af- faire et a confié l’enquête au commissariat de Mamoudzou. Par ailleurs le parti politique Renaissance a annoncé qu'il allait déposer une plainte. «Tuer» les «voyous» à Mayotte : Renaissance annonce porter plainte contre plusieurs élus de gauche https://t.co/Mb5YqgIQ7O — CNEWS (@CNEWS) April 26, 2023 Le président du Conseil départemental, Ousseni Ben Issa, n'a pas encore pris de position officielle s'agissant de ces paroles.

07:36 Opération anti-délinquance Côté gendarmes, appuyés par l'antenne GIGN de Mayotte et le peloton d'intervention de la Garde Républicaine, ils mènent des actions en profondeur afin de localiser et interpeller des auteurs de troubles à l'ordre public et d'actes violents à l'encontre de la population et des forces de l'ordre.

07:34 Porte d'armes, deux jeunes placés en garde à vue Mercredi 26 avril, après un contrôle des forces de police de trois jeunes perturbateurs, deux d'entre eux se sont avérés porter des couteaux, dont un à cran d'arrêt. Des armes blanches dissimulées au niveau de l'abdomen pour l'un et dans une sacoche à bandoulière pour l'autre. Les deux interpellés mineurs, sont présentés à un enquêteur de la police judiciaire et placé en garde à vue. Les gendarmes ont également procédé à des saisis d'armes. Une caisse de pièces métalliques a même été découverte cachée en bordure de la RN 1 dans le secteur de Majicavo.

07:22 Longoni dans le viseur du préfet À Longoni où le préfet doit se rendre, les décasages sont dans toutes les têtes. Selon France Mayotte matin, le préfecture aurait décidé ce matin de procéder à une opération de destruction d'habitat illégal dans le village. "Selon nos informations, les cases seraient vides, les habitants ayant déjà été relogés, il semble que sur cette zone aucun référé n'ait été déposée par las associations droit- delhommiste", indique nos confrères. #MAYOTTE????????????️⚡️#Opération_Wuambushu. Opération de décasage sur le village de #Longoni annoncée ce matin, Mayotte sous haute tension entre peur et menaces. (MayotteMatin) pic.twitter.com/cgKCkT4tQe — VALLÉE Jean-Claude (@jclvallee1) April 27, 2023

07:13 Nuit de violences à Doujani La nuit a été particulièrement agitée du côté de Doujani (au sud de Mamoudzou) Des affrontements et des caillassages ont eu lieu dans la commune mais également à Vahibe. Des affrontements toujours en cours ce matin, annonce notre correspondant sur place. Les premiers barrages ont été dressés à Doujani 2 vers 22heures. C'est alors que les affrontements commencent avec les forces de l'ordre avant de se retirer vers minuit. Mais à 2 heures, de nouveaux barrages sont érigés. À 6 heures, "dernier cocktail Molotov". Deux personnes sont interpellées, un lanceur de pierre et un cambrioleur. Des habitants d'un quartier confient a notre correspondant avoir été attaqués et leurs biens incendiés. Les premiers barrages ont été dressés à Doujani 2 vers 22heures. C'est alors que les affrontements commencent avec les forces de l'ordre.

07:05 Le préfet se rendra à Longoni Ce jeudi 27 avril, le préfet de Mayotte doit se rendre sur une opération de lutte contre l'habitat insalubre à Longoni. Il ira également à la rencontre des militaires de la gendarmerie engagés pour la sécurité et la tranquillité des habitants de Mayotte.