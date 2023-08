Deux euros pour couper un sandwich, un voleur câlin, un mariage en hauteur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 août au vendredi 18 août le voici : En Italie, un restaurant n’est pas passé inaperçu en facturant deux euros supplémentaires à des clients pour avoir demandé à un restaurateur italien de couper leur sandwich en deux. Surpris, un voleur s'est arrêté pour câliner le chien de la maison. Et puis il y a ces amoureux qui se sont dit "oui" juste avant de sauter (attachés) d'une falaise haute de 1.200 mètres.

En Italie, ce restaurant n’est pas passé inaperçu en facturant cette prestation improbable. En effet, des clients se sont vu facturer deux euros supplémentaires pour avoir demandé à un restaurateur italien de couper leur sandwich en deux. Si l’établissement, situé à Gera Lario près du lac de Côme, s’en est justifié, la pratique n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

"Nous étions deux personnes et nous avons demandé un sandwich que nous aurions mangé à table à deux. Mais devons-nous payer parce que nous avons demandé qu’ils coupent le toast en deux ? Incroyable mais vrai", a écrit sur TripAdvisor la cliente, dont le profil indique qu’il s’agit d’une femme milanaise âgée de 50 à 64 ans. "Cela ne m’est jamais arrivé dans aucun des endroits que j’ai visités dans le monde", a-t-elle ajouté, comme le relate le journal local La Provincia di Como dans un article publié le 9 août.

Tutti a criticare i 2 euro per la divisione, e nessuno dice niente su un #toast vegetariano e patatine fatto pagare 7.50 euro. #extraprofitti pic.twitter.com/soon784CGt — fraciaraffo (@fraciaraffo) August 10, 2023

L’affaire a rapidement été remarquée sur les réseaux sociaux et a déchaîné les internautes. Sur Twitter, des centaines de messages et de mèmes italiens ont été publiées ces derniers jours.

Devant cette polémique, le gérant du bar a tenu à se justifier. "Si un client me demande de faire deux toasts, je dois utiliser deux soucoupes, deux serviettes et aller à table à deux mains. C’est vrai que le client a toujours raison, mais c’est également vrai que ces demandes supplémentaires ont un coût", a-t-il répondu sous le commentaire de la cliente.

Sur TripAdvisor, le bar a depuis fait l’objet de nombreuses critiques. La plateforme en ligne a même suspendu les nouveaux commentaires sur la page du bar, invoquant des inquiétudes concernant les notes de personnes qui n’y seraient jamais allées.

Devant tant d’enthousiasme, on entend même le voleur s’exclamer : "Tu es le meilleur chien du monde !" ou encore "où est ton Papa".

Un drôle de cambriolage a eu lieu le mois dernier à San Diego aux États-Unis. Surpris par le gardien de la maison alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux avec son butin – un vélo d’une valeur "d’environ 1300 dollars" d’après la police de San Diego qui a diffusé la vidéo de surveillance – l’homme a longuement câliné ce qui ressemble à un Golden retriever, visiblement pas très farouche.

Une léchouille et des caresses plus tard, l’individu est tout de même reparti avec la bicyclette, laissant le chien, penaud sur le pas de la porte grande ouverte du garage. Lequel a visiblement quand même tenté un ultime sprint pour le rattraper… Mais probablement plus pour un supplément d’affection que pour jouer son rôle de gardien.

Il y a des couples comme ça, qui préfèrent l'insolite au classicisme. Et ce fut le cas de ce couple italien qui a décidé de sceller son union lors d'une cérémonie... de haute voltige. En effet, après s'être dit "oui", le couple et leurs amis ont sauté d'une falaise de 1.200 mètres. De quoi mettre leur amour à toute épreuve.

C'est le 10 juillet 2023 que Filippo et sa femme se sont dit oui. "C'était sans doute le saut le plus magnifique que j'ai jamais eu avec mon mari, qui restera comme l'un des plus spécial."



"Nous voulions faire quelque chose qui nous représente vraiment en tant que couple et vous l'avez tous rendu possible ; nous ne pouvons pas imaginer cela sans vous parce que vous faites aussi partie de qui nous sommes", écrit-elle sur Instagram.

