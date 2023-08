En plein cambriolage, il s’arrête et fait des câlins au chien de la maison

Un drôle de cambriolage a eu lieu le mois dernier à San Diego aux États-Unis. Surpris par le gardien de la maison alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux avec son butin – un vélo d’une valeur "d’environ 1300 dollars" d’après la police de San Diego qui a diffusé la vidéo de surveillance – l’homme a longuement câliné ce qui ressemble à un Golden retriever, visiblement pas très farouche.

Devant tant d’enthousiasme, on entend même le voleur s’exclamer : "Tu es le meilleur chien du monde !" ou encore "où est ton Papa".

Une léchouille et des caresses plus tard, l’individu est tout de même reparti avec la bicyclette, laissant le chien, penaud sur le pas de la porte grande ouverte du garage. Lequel a visiblement quand même tenté un ultime sprint pour le rattraper… Mais probablement plus pour un supplément d’affection que pour jouer son rôle de gardien.

