Rentrée scolaire, vols, volcan, baleines, chiens torturés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 août au vendredi 23 août 2024: • Lundi 19 août - C'est l'heure de la rentrée pour les 217.350 élèves de l'île • Mardi 20 août - Vols sur les exploitations agricoles : des récoltes perdues et des agriculteurs désarmés • Mercredi 21 août - Un volcan qui fascine la population, mais inquiète les autorités • Jeudi 22 août - Pour laisser les baleines nager en paix, un durcissement de la réglementation n'est pas exclu • Vendredi 24 août - Saint-Denis : des cadavres de chiens découverts dans un squat, les associations alertent sur les tortures infligées aux animaux (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

• Lundi 19 août - C'est l'heure de la rentrée pour les 217.350 élèves de l'île

Ce lundi 19 août 2024 marque la fin des vacances pour les élèves de La Réunion qui retrouvent le chemin des bancs de l'école. Au total, ce sont 217.350 écoliers qui vont aller s'instruire dans les 656 établissements de l'île. Le tout dans une atmosphère de réussite, comme le prône le recteur de l'académie de La Réunion, Pierre-François Mourier.

• Mardi 20 août - Vols sur les exploitations agricoles : des récoltes perdues et des agriculteurs désarmés

Vols de fruits, vols de légumes… le phénomène est en augmentation dans les exploitations agricoles de La Réunion. Et pourtant, les agriculteurs n'ont pas besoin de ça, dans un quotidien déjà bien compliqué. Lorsque sont dérobées les récoltes, ce sont forcément des pertes financières importantes pour les exploitants. Entre vols bien organisés et vols commis par des passants, les agriculteurs n'arrivent plus à préserver leur gagne-pain

• Mercredi 21 août - Un volcan qui fascine la population, mais inquiète les autorités

Huit mois après la publication des résultats d'une grande concertation organisée avec l’ensemble des acteurs travaillant autour du Piton de la Fournaise, les autorités ont inauguré de nouveaux dispositifs aux abords du volcan. Issus des 15 recommandations pour le développement du tourisme volcanique retenues par la préfecture, ces dispositifs visent à améliorer l'expérience aux abords du volcan. Mais si certains Réunionnais espèrent toujours une ouverture de l’enclos, sans aucune réglementation, comme cela se faisait auparavant, cette éventualité n'est pas à l'ordre du jour.

• Jeudi 22 août - Pour laisser les baleines nager en paix, un durcissement de la réglementation n'est pas exclu

Les baleines attirent chaque année un peu plus de curieux. De juin à octobre environ, les excursions en bateau se multiplient pour tenter d'admirer, au plus près, ces géantes des mers. Parfois à leur détriment. Si une règlementation stricte a été mise en place ces dernières années, certains plaisanciers - professionnels ou non - ont la mauvaise habitude d'outrepasser cette dernière. Dans ce contexte, la préfecture a mené un contrôle en mer ce mercredi 21 août 2024 - et n'exclut plus de renforcer la règlementation si trop d'entorses sont signalées cette année

• Vendredi 23 août - Saint-Denis : des cadavres de chiens découverts dans un squat, les associations alertent sur les tortures infligées aux animaux

Le phénomène inquiète, et semble prendre de l'ampleur : à Saint-Denis, mais aussi dans l'Est, des squats se retrouvent être le théâtre de sévices sur des chiens. Lundi 19 août 2024, la mairie de Saint-Denis a été alertée pour des suspicions de tortures dans un immeuble désaffecté de Saint-François. Un cas parmi tant d'autres, malheureusement. Les associations de protection animale réclament plus de moyens pour agir.