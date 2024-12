Médecins, foot, natation, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 décembre 2024 : - Médecins de garde : une nouvelle réglementation qui met "en danger les patients", selon les professionnels de santé - Coupe de France de foot : le Saint-Denis FC s'incline avec les honneurs face au SU Dives-Cabourg - Natation : de nouveaux records sont tombés ce samedi, place au dernier jour de compétition - Insolite - Chute de drones, une tablette à 5 millions, mère à 61 ans - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche chaud et ensoleillé

Médecins de garde : une nouvelle réglementation qui met "en danger les patients", selon les professionnels de santé

À La Réunion, plusieurs cabinets de garde, dont SOS Nord et OUest, ont entamé une grève illimitée depuis le vendredi 13 décembre 2024. Les praticiens protestent contre une nouvelle réglementation imposant une régulation par le Centre 15, qu’ils jugent dangereuse pour l’accès aux soins.

Coupe de France de foot : le Saint-Denis FC s'incline avec les honneurs face au SU Dives-Cabourg

Ils étaient à 90 minutes de toucher du bout du doigt le rêve de filer en 16ème de finale de la Coupe de France de footabll. Le rêve s'est pourtant terminé ce samedi 21 décembre 2024 pour le Saint-Denis FC. Les joueurs de Fred Bachelier ont été battus 2 à 0 par les Normands du SU Dives-Cabourg. Les Réunionnais se sont battus jusqu'au bout et sont sortis de la compétition avec les honneurs

Meeting de natation : de nouveaux records pulvérisés dans le bassin du Chaudron

Pour le deuxième jour de compétition, ce samedi 21 décembre 2024, les bonnes performances ont continué de s'enchaîner au meeting de natation de l'océan Indien. Léon Marchand a battu son propre record du meeting en série, en demi-finale et en finale du 50m brasse. Damien Joly, le capitaine de l'équipe de France, a également pulvérisé son propre record du meeting, sur 1500m nage libre. Beryl Gastaldello et Clément Secchi ont également établi de nouvelles marques de référence sur 100m papillon Dames et Messieurs. Le Réunionnais Maël Dijoux a lui brillamment remporté le 200m nage libre, au prix d'une dernière longueur dont il a le secret. Le meeting se termine ce dimanche.

Insolite - Chute de drones, une tablette à 5 millions, mère à 61 ans

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2024, le voici. Pendant un défilé militaire mettant en scène des drones, plusieurs centaines d’appareils ont chuté pour s’abimer dans le port de la ville. Une tablette de marbre présentée par la société Sotheby's comme la plus ancienne au monde gravée des dix commandements a été vendue plus de 5 millions de dollars. Une femme de 61 ans est devenue la plus âgée à donner naissance en Macédoine du Nord.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche chaud et ensoleillé

Ce dimanche 22 décembre 2024, Matante Rosina annonce encore un temps chaud et ensoleillé. Elle se prépare un jus de mangue bien glacé pour que se rafraichir un peu. Le thermomètre va afficher près de 31 degrés sur le littoral. Dans l'est, le vent souffle un peu, ce qui n'est pas désagréable bien au contraire. Matante Rosina vous souhaite un excellent dimanche.