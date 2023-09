Tourisme, Maroc, pirates, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 septembre 2023 : - Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs - Maroc : les secouristes à l'oeuvre, plus de 2.100 morts dans le séisme - La Réunion, terre de pirates…et de trésors - Bilan routier : 324 infractions dont 38 conduites en état d'ébriété - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et soupçon d'humidité en fin de journée

Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs

Voilà… c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert dans sa chanson. Que ce soit à La Réunion comme dans l'Hexagone, les vacances sont bel et bien terminées – sauf pour quelques chanceux hors saison. L'heure est donc au bilan pour les hôteliers, restaurateurs et acteurs du tourisme. Tous comptent leurs notes pour tirer les conclusions de ces mois de juillet et août. De l'avis de tous, si la saison a commencé en demi-teinte, elle est allée crescendo… pour finir sur un hiver radieux

Maroc: les secouristes à l'oeuvre, plus de 2.100 morts dans le séisme

Les secouristes ont accéléré les recherches dimanche au Maroc pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2.100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.

La Réunion, terre de pirates…et de trésors

Loin de « Pirates des Caraïbes et pourtant si proche historiquement parlant, « Les Pirates de l’île Bourbon » lèvent un peu plus le voile sur un pan de notre histoire à travers une exposition visible jusqu’au 17 septembre à l’espace culturel Sudel Fuma de Saint-Paul. On vous emmène à l’abordage en compagnie du guide péi Loïc Nativel qui organise des visites commentées d’une heure et demie.

Bilan routier : 324 infractions dont 38 conduites en état d'ébriété

Pour le week-end du 8 au 10 septembre 2023, au total, 324 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 38 conduites en état d'ébriété et 8 sous stupéfiants ont été constatées. 19 permis ont été retirés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et soupçon d'humidité en fin de journée

La journée de ce lundi 11 septembre 2023 commence avec un petit rayon de soleil qui se faufile entre les nuages. Quelques brises soufflent sur les côtes. Matante Rosina affirme en regardant au fond de sa tasse de thé qu'un peu d'humidité va apparaître en fin de journée. Elle vous souhaite une très bonne nouvelle semaine.