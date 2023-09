Saint-Paul : La Réunion, terre de pirates…et de trésors

Loin de « Pirates des Caraïbes et pourtant si proche historiquement parlant, « Les Pirates de l’île Bourbon » lèvent un peu plus le voile sur un pan de notre histoire à travers une exposition visible jusqu’au 17 septembre à l’espace culturel Sudel Fuma de Saint-Paul. On vous emmène à l’abordage en compagnie du guide péi Loïc Nativel qui organise des visites commentées d’une heure et demie. (Photos V.W.)

Si on vous dit Victor Riverain, Etienne Le Baillif, François Boucher, Jacques Huet, Jacques Picard, Turpin, Claude Ruelle, René Le Pontho, Henri Grimaud, Jan Van Hessche, François Garnier, Antoine Brulot, François Aubert... ? Et si parmi eux, se trouve un certain Levasseur dit la Buse, ça vous parle mieux ! Bienvenue dans l’histoire de la piraterie de l’océan Indien qui fait actuellement l’objet d’une exposition à l’espace culturel Sudel Fuma, non loin de la mairie de Saint-Paul.

Visible jusqu’au 17 septembre, cette expo s’inscrit par ailleurs dans le cadre du 360e anniversaire du Peuplement de La Réunion et est organisée par Kapali Studios, sous la direction de William Cally. Au programme : l’incroyable histoire de la piraterie dans l’océan Indien, d’Henry Avery à la Buse en passant par celle des pirates repentis venus peupler La Réunion, sans oublier les légendes des trésors cachés…

Pour approcher de près la vie de ces fameux capitaines forbans qui ont écrit l’histoire de notre île et vous plonger dans l’histoire et l’ambiance du moment à l’aide de documents d’archives, d’objets d’époque et autres œuvres artistiques uniques, on peut compter sur Loïc Nativel, guide péi intarissable sur le sujet en grand passionné d’histoire et surtout descendant de pirates.

"J’éprouve ce besoin et cette envie de transmettre et tout ça est parti du constat que je connaissais très peu l’histoire de La Réunion, si ce n’est l’esclavage et le marronnage. J’ai donc appris à travers les livres et en assistant à des conférences et pu découvrir en faisant mon arbre généalogique que je descends moi-même de pirates tant du côté de ma mère que de mon père. Pour jouer mon rôle de passeur d’histoire et de mémoire, j’ai créé des visites guidées au nombre de 8 entre Saint-Leu et Saint-Denis pour que les gens comprennent d’où ils viennent pour avancer plus sereinement dans leur vie, un peu à l’image d’un arbre qui s’enracine dans la terre".

La Réunion terre de trésors de pirates ? Il en est effectivement question et qui sait aujourd’hui, ce que recèle encore la terre sous nos pieds… À ce sujet, en juillet 1730, La Buse, condamné à mort, montait sur l'échafaud pour expier ses crimes de pirate, et lançait dans la foule un cryptogramme en s'écriant : "Mes trésors à qui saura comprendre !".

Mythe ou réalité ? Toujours est-il que ce cryptogramme fut l’objet de toute les attentions notamment de la part d’un certain Bibique. Quant au dernier trésor, il fut découvert à Saint-Paul en mai 1985, à savoir un trésor numismatique composé de 68 pièces de 8 réaux et de 29 pièces de 4 réaux, provenant des ateliers de frappe de Mexico, Potosi et Lima.

Seule une pièce provenait de l’atelier espagnol de Séville. La fourchette des dates d’émission des pièces s’étale de 1676 à 1709 et témoigne ainsi de la diversité temporelle de ce trésor de piastres. Ce type de monnaie qui a circulé à Bourbon entre 1660 et 1735, a été introduit par la Compagnie des Indes, les navires marchands et bien sûr, les pirates, mais lesquels ? On ne le saura jamais ! Pourtant, selon Loïc Nativel, il existe des roches gravées méconnues disséminées dans l’île qui prouveraient bel et bien l’existence de trésors. Encore faut-il savoir bien chercher !

"Si d’aventure, on en trouve une, il faut chercher le corps d’une personne enterrée debout à proximité. Pour ma part, je suis certain que le trésor découvert dans les années 80 n’est pas le dernier", indique le guide.

Avis aux amateurs ! Cette visite passionnante et captivante, destinée à tout public, se conclut plus loin dans les Jardins de la liberté - avec potentiellement un indice sur la présence d’un éventuel trésor - et pourrait susciter des vocations en archéologie et pourquoi inciter certains à se lancer dans la généalogie, histoire de savoir s’ils sont, à l’image de Loïc Nativel, descendants de pirates… En ce qui le concerne, la boucle est bouclée !

Lire aussi - Histoire, trésors, mythes… les pirates de La Réunion fascinent et intriguent

Insolite

L’un des panneaux de l’exposition mentionne parmi nos ancêtres pirates un certain Jacques Huet (vers 1659-1731) marié en 1696 à… Jérome Maillot ! Erreur ou pas ? Pas sûre qu’à cette époque, le mariage gay fut en vogue !

Sémantiquement parlant…

Les pirates, flibustiers ou forbans étaient des hors-la-loi qui naviguaient et pillaient les navires pour leur compte personnel. De leurs côtés, les corsaires, mandatés par un gouvernement ou un souverain, exerçaient légalement leur droit de pillage. Et bien souvent, les pirates étaient d’anciens corsaires. Quid des boucaniers alors ? Ce terme a désigné un écumeur de mer, un pirate après que les boucaniers se sont associés aux flibustiers sous le vocable de "Frères de la côte". Il s'agit alors d'aventuriers, corsaires ou pirates, qui vivaient essentiellement du produit de leur chasse et de contrebande.

Les autres visites thématiques de Loïc Nativel

Outre la thématique des pirates, Loïc Nativel organise régulièrement 7 autres visites sur les thématiques suivantes :

- Les insurgés de Saint-Leu

- L’histoire des Desbassyns et de l’esclave Furcy

- L’histoire des origine de La Réunion (grotte du peuplement)

- Croyances et légendes

- Visite du jardin de l’État

- Visite de la rue de Paris sur les traces de Furcy

- L’histoire du marronnage à Dos d’Âne

Exposition "Les Pirates de l’île Bourbon" jusqu’au 17 septembre à l’espace culturel Sudel Fuma à Saint-Paul.

Pour la visite guidée et commentée par Loïc Nativel, rendez-vous sur la page Facebook de Z’histoire bourbon ou appeler le 0692464247

vw/www.imapress.com/redac@ipreunion.com