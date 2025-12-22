Sécheresse : l'Alerte Renforcée vient durcir les mesures de restriction d’eau au Port

Un arrêté préfectoral renforce les mesures de restriction de l’usage de l’eau. À cause de la sécheresse qui touche la ville du Port, il est interdit de remplir sa piscine, ou de laver son véhicule à domicile. Les mesures de gestion niveau "Alerte Renforcée" s’appliquent jusqu’au 9 janvier 2026 sur la commune. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'alerte renforcée implique l'interdiction d’arrosage des jardins/potagers entre 6h et 20h, sauf si récemment aménagés arrosage possible entre 8h et 18h, mais ce n'est pas tout.

-Les restrictions en vigueur -

Interdiction d’arrosage des espaces verts publics et privés (sauf si récemment aménagés et réalisés par une collectivité, arrosage possible entre 8h et 18h)

Interdiction d’arrosage des pelouses et espaces sportifs (sauf si récemment aménagés, arrosage possible entre 8h et 18h pour les collectivités et entreprises)

Interdiction d’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

Interdiction de remplissage de piscines privées et plans d’eau de loisirs (sauf piscine à usage collectif, uniquement pour réglementation pour raisons sanitaires)

Interdiction de prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

Interdiction de lavage à domicile des véhicules, engins et bateaux lavage de véhicules en station de lavage uniquement sur les pistes équipées de haute pression/ système de recyclage ou portique programmé ECO

Interdiction de lavage des bâtiments, façades, voiries et autres surfaces imperméabilisées (dont les cours), si réalisé par une collectivité ou entreprise professionnelle de nettoyage, avec impératif sanitaire ou sécuritaire.