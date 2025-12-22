Exercices de secours en conditions réelles : la brigade nautique et la section aérienne de gendarmerie s'entraînent.

Le vendredi 19 décembre 2025, la brigade nautique (BN) et la section aérienne de gendarmerie (SAG) ont pris part à un exercice de secours en mer. Organisé et dirigé par le CROSS, centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Sud Océan Indien, cet exercice vise aussi à sensibiliser les pratiquants de loisirs nautiques aux dangers liés à la forte houle. (Photo : Gendarmerie de la Réunion)

Pour cette opération de secours au large de Boucan Canot, à 10h, deux personnels de la BN ont été hélitreuillés depuis le stade de Saint-Gilles-les-Bains à bord de l’hélicoptère EC145 de la SAG de la Réunion, pour un exercice "homme à la mer".

À cette occasion, un plongeur à porté secours à une victime de marque. En effet, c’est le sous-préfet de Saint-Paul, qui s’est jeté à l’eau pour permettre aux militaires secouristes de parfaire l'entraînement nécessaire au bon déroulement des opérations en conditions réelles.

Après sécurisation, la victime a été hélitreuillée à bord de l’hélicoptère puis évacuée pour un bilan de santé.

Cet exercice permet également la coordination entre tous les acteurs du secours en mer et rappelle à tous les dangers de l’océan et l’importance de la prévention face aux conditions maritimes difficiles.