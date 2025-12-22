Meurtre présumé de Rayan, 18 ans, à Saint-Gilles : la piste d’une rixe mortelle à la sortie du Tao Club se précise

Les faits se seraient déroulés d'abord sur le parking de l’établissement, à l’issue de la soirée. Une dizaine individus auraient été impliqués dans plusieurs altercations successives dont la violence aurait rapidement dégénéré. Dans un contexte où l’alcool était probablement présent, selon les premiers éléments de l’enquête, les rixes auraient mal tourné, se concluant par la mort tragique du jeune majeur sous les coups d'un ou plusieurs adversaires.

Depuis la découverte du corps, l’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Les investigations se concentrent désormais sur l’exploitation des images de vidéosurveillance, ainsi que sur les auditions menées en garde à vue dans les locaux de La Redoute. Ces éléments doivent permettre de reconstituer précisément le déroulé des faits et de déterminer les responsabilités de chacun des protagonistes.

Toujours selon nos informations, certains des individus actuellement entendus, des vingtenaires et un quadragénaire, se seraient rendus d’eux-mêmes auprès des forces de l’ordre, dans les heures ayant suivi le drame. Les auditions se poursuivent et devraient se prolonger jusqu’à ce mardi. À leur issue, plusieurs personnes pourraient être présentées au parquet de Saint-Denis.

Une information judiciaire devrait être ouverte afin de permettre la poursuite des investigations sous l’autorité d’un juge d’instruction. Des mesures de sûreté à l’encontre des principaux mis en cause devront ensuite être envisagées, au regard de la gravité des faits.

Dans l’Ouest, la mort de Rayan a suscité une vive émotion. À 18 ans, le jeune homme venait tout juste de célébrer son anniversaire. De nombrexu hommages lui sont rendus depuis ce week-end sur les réseaux sociaux.

