Municipales 2026 : Didier Robert se lance dans la course pour Saint-Paul

Didier Robert sera bien candidat aux élections municipales de Saint-Paul en 2026. Ce sont nos confrères du Quotidien qui révèle l'information ce lundi 22 décembre 2025, mettant fin à plusieurs mois de spéculations autour de la candidature potentielle de l'ancien président de Région. Il se présente face à Cyrille Melchior notamment, du même bord politique, et Emmanuel Séraphin (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

Ira, ira sur la liste de Cyrille Melchior ou ira pas du tout...Didier Robert a finalement répondu à cette question ce lundi. D'après le Quotidien, l'annonce a été faite lors d'une "réunion chez Alix Cuvelier - l'homme qui avait accueilli le meeting commun avec Cyrille Melchior il y a quelques mois".

L'ancien président de Région, revigoré par le désastre judiciaire de l'affaire des emplois du cabinet, se lance finalement dans la course. La droite sera donc représentée par plusieurs candidats pour la mairie saint-pauloise.

Son annonce intervient deux mois après celle de Cyrille Melchior, qui a officiellement lancé sa campagne en octobre. Le président du Département a longtemps hésité à y aller, préférant initialement soutenir Didier Robert, puis s'étant rétracté face à la levée de boucliers chez de nombreux militants de droite de Saint-Paul.

La rumeur de la présidence de Didier Robert sur sa liste municipale ne s'est jamais confirmée. Finalement, ce dernier part en cavalier seul.

A voir désormais si les - très - nombreuses critiques qui ont submergées les réseaux sociaux à l'annonce d'une potentielle candidature de Didier Robert en juillet dernier se sont aujourd'hui taries.

L'ancien président de Région n'en a par ailleurs pas terminé avec la justice. Dans l'affaire des emplois du cabinet de la Région, pour laquelle il a été relaxé en première instance, il sera jugé en appel les 15, 16 et 17 avril 2026.

Didier Robert est ensuite attendu à la Cour d'appel le 23 avril 2026 pour l'affaire des loyers payés par la Région, pour laquelle il a cette fois-ci été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

