Mayotte, Lisa Ducasse, Colombie, fête de la nature et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 mai 2023 : - Alors que l'État veut relancer la natalité, à Mayotte, il encourage la stérilisation - L’invitation au voyage musical de Lisa Ducasse - Colombie : confusion autour du sort des quatre enfants disparus dans la jungle - La fête de la nature revient pour célébrer la biodiversité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et pluie, un temps à rester chez soi ce vendredi

Alors que l'État veut relancer la natalité, à Mayotte, il encourage la stérilisation

Alors que le taux de natalité est au plus bas dans l'Hexagone et que le gouvernement veut encourager les Françaises à faire plus d'enfants, à Mayotte, l'Etat semble surtout vouloir ralentir les naissances. Fin mars, l'Agence régionale de santé a en effet révélé sa volonté d'encourager les stérilisations auprès des mères mahoraises. Une information qui nous avait échappé, au milieu des manifestations et visites ministérielles, mais qui n'en est pas moins importante – et inquiétante. Et qui rappelle surtout des heures sombres de l'Histoire française dans ses territoires ultra-marins.



L’invitation au voyage musical de Lisa Ducasse

Seule sur scène, clavier et platine vinyle valise au bout des doigts, Lisa Ducasse, du haut de ses 24 printemps, invite tout simplement à s’évader à travers ses textes et surtout sa voix qui coule comme de l’eau de source. Une belle parenthèse enchantée à découvrir le samedi 3 juin.

Colombie : confusion autour du sort des quatre enfants disparus dans la jungle

Le président colombien Gustavo Petro, qui avait annoncé mercredi sur Twitter le sauvetage de quatre enfants, dont un bébé de 11 mois, disparus dans la jungle après le crash de leur avion début mai, s'est rétracté jeudi, indiquant la poursuite "sans relâche" des recherches.



La fête de la nature revient pour célébrer la biodiversité

L'événement annuel dédié à la nature est de retour du 24 au 28 mai 2023. De nombreuses animations gratuites sont organisées dans tout le département. Au programme : visites guidées, animations pédagogiques, explorations, plantations de piés de bwa, randonnées ou encore bivouac.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages et pluie, un temps à rester chez soi ce vendredi

Matante Rosina a bien profité de son jour de repos ensoleillé. Un repos qu'elle compte bien poursuivre en faisant le pont ce vendredi, surtout avec les nuages et les averses qui se présentent cet après-midi.