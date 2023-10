Violence, gendarmes, Booba, rando et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 3 octobre 2023 : - Ils sont enfants et déjà très violents, la faute à qui... - Annonce de Macron : il y aura plus de gendarmes à La Réunion et (un peu) plus à Mayotte - Le rappeur Booba mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berdah - Course à pied : Rando K’Frines se prépare pour le départ - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Ils sont enfants et déjà très violents, la faute à qui...

Jets de galets sur des voies de circulation, assassinats, violences urbaines, cambriolages… les faits divers font régulièrement la Une des médias à La Réunion. Comme ailleurs direz-vos ? Certes, à ceci près que ces violences sont de plus en plus "décomplexées" et qu'elles sont parfois commises par des mineurs d'à peine 15 ans et même plus jeunes encore. La responsabilité de cette faillite est sans doute collective

Annonce de Macron : il y aura plus de gendarmes à La Réunion et (un peu) plus à Mayotte

Ce lundi 2 octobre 2023, Emmanuel Macron a dévoilé la carte de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France. À La Réunion, ce sont quatre brigades qui verront le jour entre 2023 et 2027. Deux nouvelles unités seront créées à Mayotte. Peu de temps après cette annonce, c'est sur le thème de la sécurité que le président s'est exprimé en direct des journaux télévisés de France 3, depuis la place de l'hôtel de ville de Clairac dans le Lot-et-Garonne.

Le rappeur Booba mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berdah

Le rappeur Booba a été interrogé lundi à Paris par un juge d'instruction et mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berdah. Lui se défend, se présentant comme "un lanceur d'alerte" contre "les influvoleurs".

Course à pied : Rando K’Frines se prépare pour le départ

L’association Margot Run organise la 6ème édition de Rando K’Frines. Cet événement aura lieu du vendredi13 octobre au mercredi 18 octobre 2023. "Il s’agit d’une randonnée pédestre exclusivement réservée à des femmes" précise l'association. Les 27 participantes vont parcourir 85 km de sentier allant de Saint-Joseph à Salazie en mode trek

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ce mardi mais quelques averses en vue

Matante Rosina profite du soleil ce matin pour faire un peu de jardinage. Ce mardi 3 octobre 2023, elle a décidé de planter des salades. En plus, ça tombe bien puisque ses plants seront arrosés dans l'après-midi grâce aux petites averses qui devraient faire leur apparition. Côté température, ça chauffe de plus en plus et heureusement il y a toujours un peu de vent