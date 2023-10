Matante Rosina profite du soleil ce matin pour faire un peu de jardinage. Ce mardi 3 octobre 2023, elle a décidé de planter des salades. En plus, ça tombe bien puisque ses plants seront arrosés dans l'après-midi grâce aux petites averses qui devraient faire leur apparition. Côté température, ça chauffe de plus en plus et heureusement il y a toujours un peu de vent. (photo rb/www.imazpress.com)