Assassinat, Carsud, Arménie, musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 6 octobre 2023 : - Assassinat à la Rivière des Galets : les mineurs mis en cause vont être déférés au tribunal - Carsud : bus 100% gratuit pour tous… et pas aux frais du contribuable - Macron juge que le temps n'est pas aux sanctions mais au dialogue avec Bakou - Saint-Pierre : toute une soirée pour le maloya au Kerveguen - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Assassinat à la Riviere des Galets : quatre mineurs mis en cause vont être déférés au tribunal

Quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans le décès d'une jeune femme de 25 ans, qui a reçu un galet depuis le pont de la Rivière des Galets au Port le 30 septembre 2023, vont être déférés au tribunal ce vendredi. Interpellés tôt mercredi matin, cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans ont passé 48 heures en garde à vue. L'un d'entre a vu sa garde à vue levée en fin de journée ce jeudi. Deux d’entre seront présentés au juge d'instruction pour des mises en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat, et les deux autres pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne. Les quatre le seront par ailleurs pour dégradations volontaires commises le 30 septembre avant les faits commis sur la RN1

Carsud : bus 100% gratuit pour tous… et pas aux frais du contribuable

C'est une annonce qui a surpris positivement autant qu'elle a fait bondir les administrés ce mardi 3 octobre 2023 du territoire de la Casud. Dès l'année prochaine, les bus du réseau Carsud seront gratuits… pour tous. Peu importe l'âge, la situation sociale ou la ville d'où les usagers viennent, le transport sera non payant. Une première à La Réunion. Mais à la suite de cette annonce, les administrés de l'intercommunalité se demandent qui va payer ? Pas les contribuables, assure la Casud

Macron juge que le temps n'est pas aux sanctions mais au dialogue avec Bakou

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi à Grenade que le temps n'était pas aux sanctions contre l'Azerbaïdjan et qu'il fallait continuer de discuter avec ce pays pour protéger l'Arménie.

Saint-Pierre : toute une soirée pour le maloya au Kerveguen

Ce vendredi 6 octobre 2023 à partir de 21h, le Kerveguen (Saint-Pierre) accueille le groupe Votia de Marie-Claude Philéas Lambert et Tifrid Maloya pour une soirée aux accent de kabar. Les billets sont vendus à 10 euros et 6 euros

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Pour ce vendredi 6 octobre 2023, Matante Rosina annonce une journée principalement ensoleillée, en particulier dans les hauts. En cours d'après-midi, des nuages se formeront à mi-pente sur la côte ouest de l'île et pourront s'étendre vers le littoral. Si vous êtes dans les cirques ou les plaines, gardez votre palto, il va faire frais au lever du jour.