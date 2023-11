Incendie, spikeball, 2, insolite, Robinson et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 novembre 2023 : - Saint-André : un gramoun décède dans l'incendie de sa maison - La Réunion accueille son premier championnat de spikeball, un sport en plein essor - Percuté par une baleine, 900.000 euros jetés par hélicoptère, un faux incendie et un accident qui détonne - En Macédoine du Nord, la quête climatique d'un Robinson moderne - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'orage s'éloigne, la pluie reste

Saint-André : un gramoun décède dans l'incendie de sa maison

Un incendie s'est déclaré dans une maison de Saint-André ce samedi soir 4 novembre 2023. Un homme âgé y a perdu la vie. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore déterminées. Une enquête a été ouverte

La Réunion accueille son premier championnat de spikeball, un sport en plein essor

L'association Roundnet Réunion organisait ce samedi 4 et ce dimanche 5 novembre le premier championnat de spikeball de La Réunion, un sport qui se développe de plus en plus sur l'île. Tout au long du week-end, une vingtaine d'équipes se sont affrontées au stade de la Grande Fontaine à Saint-Paul.

Percuté par une baleine, 900.000 euros jetés par hélicoptère, un faux incendie et un accident qui détonne

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre le voici : Alors qu'il était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, Jason Breen a eu la peur de sa vie. Une baleine est sortie de l'eau, lui sautant dessus. On dit souvent que l'on jette l'argent par les fenêtres... mais c'est par la porte d'un hélicoptère que 900.000 euros ont été lancés. Des pompiers de l'État de New York sont intervenus dans une maison pour un incendie, mais en fait... c'était de la déco. Au Canada, un accident routier à provoqué l'explosion de feu d'artifice.

En Macédoine du Nord, la quête climatique d'un Robinson moderne

Il y a bientôt 10 ans, Dimche Ackov a claqué la porte de son bureau pour prendre la route de la campagne. Depuis, il s'est donné comme mission d'apprendre aux autres à vivre au plus près de la nature, une nécessité en Macédoine du Nord, l'un des pays les plus pollués d'Europe.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'orage s'éloigne, la pluie reste

Pour ce dimanche 5 novembre 2023, Matante Rosina se dit que ses machines, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va les lancer. La pluie est toujours bien là sur la majeure partie de l'île, le vent s'invite également et peut atteindre les 50 km/h en rafales.