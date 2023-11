La Réunion accueille son premier championnat de spikeball, un sport en plein essor

[PHOTOS] Entre le volley et le tennis

L'association Roundnet Réunion organisait ce samedi 4 et ce dimanche 5 novembre le premier championnat de spikeball de La Réunion, un sport qui se développe de plus en plus sur l'île. Tout au long du week-end, une vingtaine d'équipes se sont affrontées au stade de la Grande Fontaine à Saint-Paul. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le spikeball, roundnet ou balle volée en français, est né il y a quelques années aux États-Unis. Depuis plus de trois ans, il a fait son apparition à La Réunion où il séduit de plus en plus.

Il y quelques années, nous avions d'ailleurs rencontré les premiers adeptes. Regardez :

"Aujourd'hui, on en voit de plus en plus à La Réunion surtout sur les plages" affirme Eugénie Auguay vice-présidente de Roundnet Réunion.

- Un sport d'équipe -

Sable, gazon ou goudron, l'avantage de ce sport, c'est qu'il peut être joué un peu partout. Les règles se rapprochent de celle du volley. Quatre joueurs, répartis en équipe de deux s'affrontent autour d'un trampoline au sol. Le but du jeu, frapper la balle sur le trampoline sans que l'adversaire ne puisse la récupérer. Pour cela, chaque équipe disposent de trois touches.

"Ça reste très ludique mais aussi assez physique" précise la vice-présidente de l'asssociation, seul club de spikeball de l'île, un sport qui reste plutôt pratiqué en loisirs. "Nous avons vraiment pour objectif de le développer ici dans une bonne ambiance" ajoute-t-elle.

Ainsi, le club propose à la fois des entrainements dans le nord, l'ouest et le sud, des sessions loisirs et des compétitions tout au long de l'année. Et ce week-end, le tout premier championnat était organisé. L'occasion aussi de célébrer les un an de Roundnet.

Samedi, c'était au tour du tournoi des hommes et des femmes pour laisser place ce dimanche au tournoi mixte.

Les inscriptions pour l'évènement étaient libres à une seule condition, avoir un binôme. "Le but de ce championnat était vraiment de faire encore plus découvrir ce sport et partager cette passion avec toutes les personnes intéressées" explique Eugénie Auguay.

Des animations avec notamment des mini-jeux autour de la frappe de balle étaient aussi mis en place. Et pour ceux qui ont été emballés ou même ceux qui n'étaient pas présents mais veulent découvrir, l'association tient des sessions ouvertes à tous tout au long de l'année.

Dans le sud, elles s'organisent à la ravine blanche du côté de Saint-Pierre les lundi et jeudi à 17h30. Pour l'ouest, ce sera à Saint-Paul, sur le terrain de beach soccer tous les mercredis à 18h. Enfin à Saint-Denis, les sessions se tiennent au parc de la trinité le lundi à 18h30.

