À retenir ce soir : Carambolage, Priya Padavatan, le Piton de la Fournaise se fait désirer, météo, Nicolas Sarkozy nous offre un livre sur son incarcération

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 6 décembre 2025 : - Carambolage sur la Route des Tamarins - Miss France : La Réunion derrière Priya Padavatan - Piton de la Fournaise : le volcan se calme après une grosse agitation, l’enclos reste fermé au public - Météo : vigilance fortes pluies et orage - Nicolas Sarkozy : un livre pour parler de ses 3 semaines de détention

3 trois véhicules sont impliqués dans un carambolage sur la Route des Tamarins, dans le sens Saint-Denis vers Saint-Pierre. La circulation était uniquement possible sur la voie lente. Les voies de droite et de gauches étaient neutralisées, les véhicules accidentés s'y trouvaient. Un quatrième véhicule impliqué a quitté les lieux.

La 96ème élection du concours Miss France revient ce samedi 6 décembre 2025 à Amiens. Elles sont 30 miss régionales au départ et, à la fin, une seule succédera à Angélique Angarni-Filopon. Et si la prochaine Miss France venait de La Réunion ? Priya Padavatan, notre Miss Réunion 2025 lui succèdera-t-elle ce soir ? Le concours est à suivre en à partir de minuit (heure Réunion) sur TF1

La crise sismique qui a débuté ce vendredi 5 décembre à 22h30 s’est ralentie aux alentours de 1h ce samedi. "Elle peut être désormais considérée comme arrêtée. Néanmoins la sismicité reste élevé" précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). La préfecture a déclenché à 23h30 vendredi la phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" du dispositif spécifique Orsec Volcan. Malgré l'accalmie, l'accès à l'enclos reste interdit au public jusqu'à nouvel ordre.

La journée a été pluvieuse à La Réunion. Météo France prolonge la vigilance jusqu'à 22h ce soir. Dans son bulletin de 6h ce samedi matin, Météo France avait placé La Réunion en vigilance fortes pluies et orages jusqu'à au moins 19h ce soir. Une journée pluvieuse qui a causé de nombreux ralentissements et accidents sur les routes.

À quelques jours de la parution de son livre "Le journal d'un prisonnier", Nicolas Sarkozy, condamné au procès libyen, lève samedi le voile sur ses trois semaines de détention, faites de prière, discussions avec l'aumônier et régime alimentaire frugal.