Percuté par une baleine, 900.000 euros jetés par hélicoptère, un faux incendie et un accident qui détonne

- Australie : un kite-surfeur percuté de plein fouet par une baleine -

Alors qu'il était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, Jason Breen a eu la peur de sa vie. Une baleine est sortie de l'eau, lui sautant dessus et l'entraînant - par son poids - sous l'eau. Fort heureusement, le surfeuse est revenu à la surface sans aucune égratignure et a pu filmer cette rencontre de poids...

"Une baleine vient de me sauter dessus", s'écrie-t-il.

The scary moment a breaching humpback whale lands on a kitesurfer off Sydney's Northern Beaches on Oct. 25, 2023.



Jason Breen was out for his usual wing surf when out of the blue a baby whale breached.



Luckily, he resurfaced without any major injuries.pic.twitter.com/Rni6Owhlxp — Massimo (@Rainmaker1973) October 25, 2023

Une coïncidence extraordinaire qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Car après l'avoir percuté, le cétacé a entraîné le surfeur et sa planche plusieurs mètres sous l'eau. Il est finalement revenu miraculeusement à la surface sans aucune égratignure.

Il n'est pas prêt d'oublier cette rencontre hors du commun. "On voit des baleines tout le temps ici, mais être percuté par une baleine, jamais, a réagi Jason Breen à la télévision. Ce qui m'a sauvé, c'est la corde qui s'est cassée. Quand j'étais à cinq mètres de profondeur, c'est là que j'ai pu remonter. J'ai vraiment eu de la chance".

- République-Tchèque : un influenceur jette 900.000 euros depuis un hélicoptère -

On dit souvent que l'on jette l'argent par les fenêtres... mais pour le coup c'est par la porte d'un hélicoptère de ces billets ont été largués. 900.000 euros lancés, comme ça, par un jeune influenceur tchèque. Et ce, pour le plus grand bonheur des personnes rassemblées dans un. champ pour l'occasion.

The first real money rain in the world! $1.000.000 from the helicopter in Czech Republic and no ones died or injured. #ONEMANSHOWtheMovie #TheEnd @kazma_kazmitch pic.twitter.com/LmIjQP4JBe — Kazma Kazmitch (@Kazma_Kazmitch) October 25, 2023

Le très généreux donateur est une star du petit écran tchèque, Kamil Bartosek, surnommé Kazma, qui avait "promis d’offrir la somme d’argent au gagnant d’un concours qu’il avait organisé", selon le journal belge Sud Info.

Money fell from the sky: Czech threw a million dollars from a helicopter



???????? Several thousand people in the Czech Republic this week hunted and collected dollar bills that fell from the sky. It was a prize game designed by the Czech director and influencer Kamil Bartošek . He… pic.twitter.com/nV0rkUXOnh — Sprinter (@Sprinter99800) October 25, 2023

À l’origine, les candidats devaient déchiffrer un code caché dans le dernier film de l’influenceur, permettant d’ouvrir un coffre-fort et de décrocher la coquette somme. Devant les échecs successifs des spectateurs, Kamil Bartosek a choisi de procéder autrement. Une nouvelle énigme donnait alors accès à une date et à un lieu où se rendre pour tenter de gagner les 900.000 euros.

- États-Unis : des pompiers interviennent dans une maison pour... un faux incendie -

Aux États-Unis, le 1er octobre 2023, des pompiers de l'État de New York sont intervenus dans une maison pour un incendie. Mais une fois arrivés sur place, ils ont découvert que les flammes étaient en réalité un décor monté de toutes pièces pour Halloween.

Pour le mettre en place, ils n’ont utilisé que trois choses : des rideaux blancs, des leds orange et un ventilateur. Une décoration plus vraie que nature?

Publiée sur Facebook, l’équipe de soldats du feu a beaucoup ri de la situation. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela arrive dans le pays.

When your Halloween game is so lit, it calls for a fire truck ????.



A house in Glens Falls, NY had a Halloween display so realistic, the fire department showed up. ???????? #Halloween #Halloween2023



credit: Glens Falls Firefighters IAFF Local 2230 via Storyful pic.twitter.com/4M3SprglNL — Scripps News (@scrippsnews) October 4, 2023

- Canada : un accident de la route provoque un feu d'artifice -

Le 26 octobre, aux alentours de 22 heures, sur l'autoroute principale du Canada près de Hope à l'ouest, un accident routier à provoqué l'explosion de feu d'artifice. Cet accident a entraîné un magnifique spectacle d'une heure. Fort heureusement et malgré l'incendie de la remorque provoqué par l'accident, les deux conducteurs sont sains et saufs.

Sur les lieux, un semi-remorque est entré en collision avec une camionnette stationnée sur le bas-côté qui tractait une remorque remplie de feux d’artifice, a déclaré la GRC, gendarmerie royale du Canada à CBC News.

L'accident qui s'est déroulé dans la soirée à provoqué le déclenchement de plus de 100.000 dollars de feux d’artifice ce qui a entraîné un spectacle d'environ une heure pour les routiers. Des images impressionnantes ont pu être prises par le média australien 9News.

A collision between a car and a truck carrying more than $100,000 worth of fireworks on a major highway in Canada caused an hour-long light show for passersby. ????



Luckily only minor injuries were reported. #9News pic.twitter.com/BQyMvAFZQH — 9News Australia (@9NewsAUS) October 29, 2023

L'autoroute a été fermée plus d'une heure en attendant l'extinction des feux.

Malgré l'incendie de la remorque provoqué par l'accident, les deux conducteurs sont sains et saufs. Seulement une personne a été blessée, elle a été directement transportée à l'hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com

