États-Unis : des pompiers interviennent dans une maison pour... un faux incendie

Aux États-Unis, le 1er octobre 2023, des pompiers de l'État de New York sont intervenus dans une maison pour un incendie. Mais une fois arrivés sur place, ils ont découvert que les flammes étaient en réalité un décor monté de toutes pièces pour Halloween.

Pour le mettre en place, ils n’ont utilisé que trois choses : des rideaux blancs, des leds orange et un ventilateur. Une décoration plus vraie que nature?

Publiée sur Facebook, l’équipe de soldats du feu a beaucoup ri de la situation. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela arrive dans le pays.

