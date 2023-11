Canada : un accident de la route provoque un feu d'artifice

Le 26 octobre, aux alentours de 22 heures, sur l'autoroute principale du Canada près de Hope à l'ouest, un accident routier à provoqué l'explosion de feu d'artifice. Cet accident a entraîné un magnifique spectacle d'une heure. Fort heureusement et malgré l'incendie de la remorque provoqué par l'accident, les deux conducteurs sont sains et saufs.

Sur les lieux, un semi-remorque est entré en collision avec une camionnette stationnée sur le bas-côté qui tractait une remorque remplie de feux d’artifice, a déclaré la GRC, gendarmerie royale du Canada à CBC News.

L'accident qui s'est déroulé dans la soirée à provoqué le déclenchement de plus de 100.000 dollars de feux d’artifice ce qui a entraîné un spectacle d'environ une heure pour les routiers. Des images impressionnantes ont pu être prises par le média australien 9News.

