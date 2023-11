Amiante, sénateur mis en examen, mégots, handicap et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 21 novembre 2023 : - Deux tiers des bâtiments publics de La Réunion ont de l'amiante dans leurs murs - Sénateur mis en examen : l'accusatrice sort du silence, la pression monte sur Joël Guerriau - Saint-Denis : Loïc, 22 ans, veut "Zéro mégot dans la nature" - Cap’Handicook, un concours culinaire pour les personnes en situation de handicap - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi bien agréable

Deux tiers des bâtiments publics de La Réunion ont de l'amiante dans leurs murs

À La Réunion, deux tiers des bâtis publics ont de l'amiante dans les murs. 30.000 logements sont d'ailleurs diagnostiqués comme en ayant... mais bien d'autres en ont, sans forcément le savoir. Parmi les bâtiments concernés, la cathédrale de Saint-Denis. Bâtie au 19ème siècle, l'édifice religieux – classé au titre des monuments historiques – se refait actuellement une beauté.... et une santé. Et pour cause, alors que le chantier de restauration est lancé, de l'amiante a été détectée dans les peintures. C'est alors engagé un vaste chantier pour désamianter le monument. Une procédure qui ne s'improvise pas

Sénateur mis en examen : l'accusatrice sort du silence, la pression monte sur Joël Guerriau

"J'ai cru mourir": le premier témoignage public de Sandrine Josso a fait monter la pression sur le sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué la députée en vue de l'agresser sexuellement, tandis que le président du Sénat réclame la "mise en retrait" de l'élu.

Saint-Denis : Loïc, 22 ans, veut "Zéro mégot dans la nature"

Il a 22 ans et se prénomme Loïc. Engagé en service civique à la ville de Saint-Denis, il participe au défi "Zéro mégot dans la nature". En à peine une heure et demi, le jeune homme a déjà rempli la moitié d'une bouteille avec les mégots ramassés. L'initiative est née dans l'esprit de l'association Prop'Réunion. Et cela tombe à point nommé puisque nous sommes pile dans le mois sans tabac. Rappelons-le, un mégot jeté dans la nature, c'est plus de deux ans à se décomposer dans la nature… (Photos : rb/www.imazpress.com)

Cap’Handicook, un concours culinaire pour les personnes en situation de handicap

Le Cap Emploi de La Réunion organise ce mardi 21 novembre 2023 dans le cadre de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), une étape régionale du concours culinaire national Cap’Handicook. C'est la première fois que ce concours se tient dans un territoire ultra-marin. Trois équipes s'affronteront, encadrées par un chef restaurateur local. Le concours se déroulera à Saint Gilles-les-Hauts de 8h à 13h au Centhor, CFA des métiers de la restauration.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi bien agréable

Ce mardi 21 novembre 2023 va, semble-t-il, être agréable. C'est Matante Rosina qui le voit au fond de sa tasse de café. Elle remarque malgré tout que quelques nuages se développent le long des pentes de l'île et il est bien possible que quelques petites pluies s'en échappent et s'étalent sur le littoral nord-ouest. Le thermomètre pourrait afficher 31°C.